"Lloro de impotencia, de rabia": Ex chica reality Mila Correa hospitalizada por Covid en medio de lucha contra el cáncer 

La ex chica reality Mila Correa hizo un dramático llamado a la tomar consciencia sobre el peligro que implica la Covid-19, esto tras anunciar su contagio a sólo meses de revelar que padece cáncer de mamas.

La participante del programa de telerrealidad Amor a Prueba compartió una imagen en la que se le ve en una camilla, a punto de ser hospitalizada.

"COVID: TOMEN CONSCIENCIA!!", partió escribiendo Correa. "Son mis últimos minutos con el celular y lo único que me gustaría pedir, es que la gente tome consciencia !! Llevo meses cuidándome, meses!! Privándome de todo! Privándome inclusive de estar con mi familia y mas cercanos por cuidarme del Cáncer".

"El día de hoy me encuentro en urgencias, he vomitado del dolor, me han tratado de estabilizar todo el día, e infelizmente mi resultado PCR salió positivo".

"Digo infelizmente porque por culpa de irresponsabilidad de terceros me dio Covid! Sean responsables! Si tienes Covid, quédate en casa! Si en tu casa alguien tiene Covid, quédate en casa!! Si tienes sospecha de Covid, quédate en casa!!!", pidió quien fuera la pareja televisiva de Junior Playboy.

Por otro lado, apuntó que "si eres irresponsable, no enfermes al resto por tu irresponsabilidad! Hoy por primera vez, desde que me detectaron Cáncer, lloro y lloro de impotencia, de rabia, porque primera vez siento que no es justo".

"Sé que saldré victoriosa de esta Diosito", advirtió antes de cerrar.

Y remató: "Me hospitalizam en un par de minutos, quedo desconectada, sin celular ,sin nada.. Gracias por tanto amor, gracias por cada oración, gracias por tenerme en sus pensamientos positivos ����".