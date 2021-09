Matías Assler compartió contento y campante sus más atractivos registros de la que fue su más reciente jornada jugando polo por medio de su cuenta en Instagram. Lo que nunca se esperó fue la lluvia de críticas animalistas que le cayó encima. Su molestia se notó sobre todo cuando salió furioso a contestar algunos comentarios, de los que después se arrepintió.

"Nada como compartir la pasión del deporte con amigos! Y jugando por el mejor equipo @polosurcafe @kunstmannchile!", escribió feliz Assler en su publicación.

Entonces, desató el caos. Y su post comenzó a llenarse de personas que lo criticaron por practicar un deporte que incluía montar animales.

Pero hubo un comentario que no solamente se sumó a la basta seguidilla de cuestionamientos, sino que de paso captó la atención del mismo actor y pareja de Juanita Ringeling.

La usuaria identificada como @fer.plants criticó a Assler que "no es deporte jugar arriba de seres sintieses, tú crees que esos caballos le divierte? Ustedes con la Juana hablan de el medioambiental y de una forma y otra abusan de los animales".

Matías enganchó y terminó respondiendo furioso a la mujer, entrando a terreno delicado al resaltar que "mis caballos entran feliz a la cancha y probablemente los cuido más que tú a tus hijos".

Entonces, @wayan___87 le espetó al actor: "ya pero para qué meter a los hijos?".

"No me toquen a la ñora pues...", indicó Matías Assler, añadiendo un emoticón con uno de sus ojos cerrados. "Hasta cuándo tengo que aguantar gente ignorante que critica sin razón. Me aburrí".

Fue el ágil tras la cuenta de Instagram @realityculiao quien alcanzó a registrar el diálogo, porque Matías luego borró el comentario y, un par de horas después, Assler decidió bloquear e invisibilidad la sección de comentarios. Aunque mantuvo las imágenes arriba, en su perfil.

Revisa el rabioso diálogo de Matías Assler ante una de las usuarias que lo criticó: