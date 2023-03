Son más de 10 años en que Ben Zazumer, matemático y autor del libro Oscarmetrics: the math behind the biggest night in Hollywood, realiza análisis aplicando un modelo matemático para predecir quienes son las y los ganadores de los Premios Oscar, y este año, no fue la excepción. Conoce su predicción en el siguiente título.

¿Cuál es la predicción de Ben Zazumer sobre los Premios Oscar 2023?

Sus resultados son los siguientes.

La producción que más se destacará en el certamen cinematográfico Todo en todas partes al mismo tiempo, la cual será la ganadora en las categorías Mejor Película, Mejor director (Daniel Kwan y Daniel Scheinert) y Mejor actor de reparto (Ke Huy Quan).

En lo que respecta a Mejor Actor, el profesional realizó un cálculo para saber quién sería el ganador, el cual entregó un resultado muy estrecho para Austin Butler y Brendan Fraser . Sin embargo, quién tiene más oportunidad de llevarse la estatuatilla será el intérprete de Elvis, debido a los reconocimientos que recibió en los premios Bafta y los Globos de Oro.

Respecto al premio de Mejor Actriz, se lo llevaría Cate Blanchett por su papel en Tár. Según Ben, la competencia que estaría mucho más apretada sería en la categoría de Mejor actriz de reparto; su modelo de cálculos, postula probabilidades de ganar muy estrechas para Angela Bassett (Black panther: Wakanda forever), Jamie Lee Curtis (Todo en todas partes al mismo tiempo) y Kerry Condon (Los espíritus de la isla), pero finalmente quien se llevaría el galardón sería la actriz Bassett.

Sobre Mejor guion original, el profesional comenta que, con casi la misma probabilidad porcentual entre Todo en todas partes al mismo tiempo y Los espíritus de la isla, el modelo está convencido de que será la primera. Y lo que respecta a la categoría de guiones adaptados; el modelo decide una victoria casi segura para los guionistas de la cinta Ellas hablan.

¿Cómo realiza Ben Zazumer sus cálculos matemáticos?

Su modelo se basa en datos de casas de apuestas e información sobre los premios obtenidos por los nominados en otros certámenes, enfatizando aquellos con historial de repetirse en la ceremonia de los Oscar. En lo que respecta en la versión pasada 2022, el profesional logró predecir correctamente a los ganadores de 19 categorías.

¿Cuándo son los Premios Oscar 2023?

El evento será el día 12 de marzo.