La temporada de premios continúa y es que los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión tendrán prontamente los British Academy Film Awards 2023 (BAFTA), en la que es su versión n° 76.

A mediados de enero se dió a conocer a todos los nominados a los premios de este año y prontamente se realizará la ceremonia de premiación.

Horario, fecha y dónde ver el gran evento

La 76 edición de los BAFTA 2023 se realizará el domingo 19 de febrero en el Royal Festival Hall del Southbank Centre de Londres.

En cuanto al horario la ceremonia podrá verse desde las 16:00 horas (hora chilena) del domingo y se transmite por BBC iPlayer, sin tener un canal oficial que transmita la ceremonia para latinoamérica.

Sin embargo, la ceremonia de este año será transmitida por las redes sociales oficiales de los BAFTA en su Instagram, Facebook o Twitter.

La conducción está a cargo de Richard E. Grant y Alison Hammond, quiénes serán los encargados de presentar el evento de este año.

Favoritos de la temporada

Como hemos mirado a lo largo de la temporada la cinta de “Everything Everywhere All At Once” se repite la nominación a mejor película del año, compartiendo categoría con la cinta alemana “All Quiet On The Western Front” que también compite en Mejor Película de habla no inglesa, “Elvis”, “Tár” y “The Banshees of Inisherin”, la que se repite en la categoría de Mejor Película Británica.

Pinocho de Guillermo del Toro continúa siendo una de las películas animadas favoritas para llevarse los premios de este año y que se llevó el Globo de Oro y el Critics Choice de este 2023 y se encuentra nominada a Mejor Película Animada en los BAFTA de este año.

Asimismo la cinta “Argentina, 1985” nuevamente se encuentra nominada en la categoría de Mejor Película de Habla no inglesa, categoría que ganó que anteriormente en los Globos de Oro.