Marcela Vacarezza arremete contra quienes se vacunaron sin ser parte de los grupos prioritarios

Luego de que se diera a conocer la noticia de que el registro del Minsal contabiliza que alrededor de 37 mil personas que no pertenecen a los grupos prioritarios recibieron la vacuna contra el coronavirus, la figura de televisión, Marcela Vacarezza, alzo la voz en redes sociales tras los hechos.

El pasado 3 de febrero se inició el proceso de vacunación masiva en Chile que, en su primera instancia, tiene contemplado inmunizar a 5 millones de personas pertenecientes a los grupos prioritario, durante el primer trimestre del año.

Dentro de ellos estaban considerados los adultos mayores, funcionarios de la salud, Sename, Eleam, residencias sanitarias, farmacias, Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, quienes cumplen funciones esenciales con atención a publico, quienes desarrollan funciones críticas del Estado, personas con comorbilidades y enfermos crónicos.

Sin embargo, personas no pertenecientes a estos grupos recibieron la vacuna. Según información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de la Salud (DEIS), 9.023 de ellos tienen entre 18 y 39 años; 9.071, entre 40 y 49 años; y 17.365, entre 50 y 59 años.

Tras esto, Vacarezza publicó en su red social: "37 mil vacunados no prioritarios. No soporto a la gente pilla que viola las normas para salir ganando, sobre todo en este tipo de situaciones. Si sabes que NO te toca ¿cuesta tanto esperar?! VENTAJEROS EGOÍSTAS". indicó la ex panelista del Muy Buenos Días.

37 mil vacunados no prioritarios. No soporto a la gente pilla que viola las normas para salir ganando, sobretodo en este tipo de situaciones. Si sabes que NO te toca cuesta tanto esperar?! VENTAJEROS EGOÍSTAS — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) February 19, 2021

Revisa aquí el Calendario de Vacunación.