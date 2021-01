"Otra nazi lover": Jaime Parada y Marcela Vacarezza se enfrentan en redes sociales

El concejal de Providencia se enfrentó en una fuerte discusión con la animadora Marcela Vacarezza a través de redes sociales.

Todo comenzó cuando Parada discutía por Twitter con José Antonio Kast, donde dejo en claro que estaría presente en un debate si Teresa Marinovic, quien postula por un cupo en el Distrito 10, estaba allí.

"Anuncio que, como candidato a Constituyente por el Distrito 10, no asistiré a foros, debates o similares con la Señora Mnvic. No tengo nada que debatir con gente que no cree en una nueva Constitución. No tengo nada que debatir con fascistas". Declaró en su Tweet el concejal.

Esto generó la respuesta de Kast, quien burlándose le señaló que “no le alcanzó ni para ser candidato a alcalde y quiere ser de constituyente”.

Parada le respondió de la misma forma indicándole que "sacaste un 7% en la elección, ridículo. Saliste cuarto. Te volamos aquella parte en el plebiscito. Mejor anda guardándote", le respondió Parada.

Tras esas palabras la ex panelista del matinal de TVN señaló en la misma red social que "de verdad que no tengo nada contra este señor y no lo conozco personalmente, pero ayer y hoy abro Twitter y lo primero que me aparece es esto. Independiente de quien sea tu interlocutor no se puede responder así. Hay que elevar el nivel. Qué piensan?”.

Ante esto, Parada le respondió: “Otra nazi-lover”.

Vacarezza igualmente le respondió diciéndole "respuesta básica, sin argumentos y prejuiciosa…incluso errada por estar lejos de la realidad. Yo solo me referí a su forma de expresarse, no a su persona. Si ese es su nivel de ‘debate’ este no es el espacio correcto. Éxito”.

Jaime Parada en otro tweet le contesta que “usted está defendiendo a un admirador de las violaciones de los DDHH. Se queda en la forma, porque en realidad no tiene como argumentar sobre el contenido (asumo que por una mezcla de privilegios + falta de empatía + falta de cultura)”.

Finalmente, Marcela Vacarezza puntualizó que “no defiendo a nadie. Por eso explicité que, independiente de quien sea el interlocutor, no se puede responder ‘te volamos aquella parte’. Usted es candidato, sólo una sugerencia. Éxito”.

Tras esto el concejal concluyó diciendo "Que violen derechos humanos, pero que no digan 'groserías'". Usted representa lo más banal de estos tiempos, señora. Con cariño".