MTV Movie and TV Awards 2021: Estos son los ganadores de la premiación este año

Una de las ceremonias de premios más importantes está a punto de realizarse hablamos de los MTV Movie Awards 2021, que premian a lo mejor de las artes cinematográficas.

Estos premios que entrega el conocido canal se diferencia de las otras ceremonias de premiación debido al lúdico ambiente con que se gesta.

A diferencia de los años anteriores la ceremonia actual se verá modificada en los días de su realización, generalmente el evento se lleva a cabo en una sola noche, lo que cambiará este año. Los premios se transmitirán este 16 y 17 de mayo.

Revisa a continuación la lista completa de nominados:

MEJOR PELÍCULA

A todos los chicos: para siempre

Borat

Judas y el Mesías negro

Soul

Una joven prometedora.

MEJOR SERIE

WandaVision

Cobra kai

Emily en París

Los Bridgerton

The Boys.

MEJOR ACTUACIÓN EN EL CINE

Sacha Baron Cohen - El juicio de los 7 de Chicago

Chadwick Boseman - La madre del blues

Daniel Kaluuya - Judas y el Mesías negro

Carey Mulligan - Una joven prometedora

Zendaya - Malcolm y Marie

MEJOR ACTRIZ DE SERIE

Emma Corrin - The Crown

Michael Coel - Podría destruirte

Elizabeth Olsen - Bruja Escarlata y Visión (WandaVision)

Elliot Page - The Umbrella Academy

Anya Taylor-Joy - Gambito de dama.

MEJOR SUPERHÉROE

Gal Gadot - Wonder Woman 1984

Anthony Mackie - Falcon y el Soldado de Invierno

Teyonah Parris - Bruja Escarlata y Visión (WandaVision)

Pedro Pascal - The Mandalorian

Jack Quaid - The Boys.

MEJOR VILLANO

Aya Cash - The Boys

Giancarlo Esposito - The Mandalorian

Kathryn Hahn - Bruja Escarlata y Visión (WandaVision)

Nicholas Hoult - The great

Ewan McGregor - Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn).

MEJOR BESO

Chase Stokes & Madelyn Cline - Outer Banks

Jodie Comer & Sandra Oh - Killing Eve

Lily Collins & Lucas Bravo - Emily en Paris

Maitreyi Ramakrishnan & Jaren Lewison - Yo nunca

Regé-Jean Page & Phoebe Dynevor - Los Bridgerton.

MEJOR ACTUACIÓN EN SERIE DE COMEDIA

Annie Murphy - Schitt’s Creek

Eric Andre - Un mal viaje

Issa Rae - Insecure

Jason Sudeikis - Ted Lasso

Leslie Jones - Coming 2 America.

ACTUACIÓN DESTACADA

Antonia Gentry - Ginny & Georgia

Ashley Park - Emily en Paris

Maria Bakalova - Borat, película film secuela

Paul Mescal - Normal people

Regé-Jean Page - Los Bridgerton.

MEJOR PELEA

Aves de presa (y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn): escena lucha final

Cobra kai: escena lucha final

The Boys: Starlight, Queen Maeve, Kimiko contra Stormfront

Bruja Escarlata y Visión (WandaVision): Wanda contra Agatha

La Liga de la Justicia de Zack Snyder: lucha contra Steppenwolf.

Mejor dúo

Barb & Star go to Vista Del Mar - Star (Kristen Wiig) y Barb (Annie Mumolo)

Falcon y el Soldado de invierno - Falcon (Anthony Mackie) y el Soldado de invierno (Sebastian Stan)

The Mandalorian - Din Djarin (Pedro Pascal) y Grogu

Emily en Paris - Emily Cooper (Lily Collins) y Mindy Chen (Ashley Park)

Borat, película film secuela - Borat Sagdiyev (Sacha Baron Cohen) y Tutar Sagdiyev (Maria Bakalova).

Mejor interpretación

Elisabeth Moss - El hombre invisible

Jurnee Smollett - Lovecraft country

Simona Brown - Detrás de sus ojos

Victoria Pedretti - La maldición de Bly Manor

Vince Vaughn - Este cuerpo me sienta de muerte.

Nominados MTV Movie & TV Awards: Unscripted. A continuación la lista:

Mejor docu-reality show

Below Deck Mediterranean

Black Ink Crew New York

El imperio de la ostentación

Jersey shore: vacaciones en familia

Love & hip hop: Atlanta.

Mejor programa de citas

90 días para casarte

La venganza de los ex

Love is blind

Ready to love

The Bachelorette

Mejor reparto de reality

90 días para casarte

Jersey shore: vacaciones en familia

Love & hip hop: Atlanta

RuPaul: Drag Race

The real housewives of Atlanta.

Mejor serie de competición

Legendary

RuPaul: Drag Race

The challenge: locura total

The circle

Mask singer.

Mejor programa de estilo de vida

Deliciousness

Fixer upper: welcome home

Making the cut

Niquelao!

Queer eye: más que un cambio de look.

Mejor nueva serie sin guion

El imperio de la ostentación

Cardi tries

Selena + chef

The real housewives of Salt Lake City

VH1 family reunion: love & hip hop edition.

Mejor programa de entrevistas y actualidad

A little late with Lilly Singh

Red table talk

The breakfast club

The daily show with Trevor Noah

Watch what happens live with Andy Cohen.

Mejor programa de comedia o juegos

¡El suelo es lava!

Impractical jokers

Kids say the darndest things

Nick Cannon presents: wild ‘n out

Vergüenza ajena.

Mejor presentador

Nicole Byer - Niquelao!

Rob Dyrdek - Vergüenza ajena

RuPaul - RuPaul: reinas del drag

T.J. Lavin - The challenge: locura total

Tiffany Haddish - Kids say the darndest things.

Estrella Revelación de redes sociales

Addison Rae

Bretman Rock

Charli D’Amelio

Jalaiah Harmon

Rickey Thompson.

Mejor serie de misterio o crimen

Catfish: mentiras en la red

Viviendo con un asesino

Acosador nocturno: a la caza de un asesino en serie

Tiger king

Misterios sin resolver.

Mejor reality show internacional

Acapulco Shore

Geordie Shore

Love Island (ITV)

¡Nailed it! México

RuPaul’s drag race UK.

Mejor lucha

Selling sunset: Chrishell Stause contra Christine Quinn

The real housewives of New Jersey - Jackie Goldschneider contra Teresa Giudice

RuPaul’s drag race: ¡desatadas! - Kandy Muse contra Tamisha Iman

Las Kardashians - Kourtney Kardashian contra Kim Kardashian West

Legendary - Law Roach contra Dominique Jackson.