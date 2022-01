El ganador de Volverías con tu Ex comentó las declaraciones que hizo su ex pareja en la plataforma Mtmad sobre él y la ex participante de El Discípulo del Chef.

Luis Mateucci se refiere a los dichos de Oriana Marzoli sobre él y Gala Caldirola: "Creo que aún no lo supera"

El argentino Luis Mateucci, quien se hizo conocido por participar en distintos realities en Chile, se refirió a su ex pareja, Oriana Marzoli, a quien conoció dentro del encierro de Volverías con tu Ex (Mega) y quien se refirió a él recientemente.

La española se refirió a su relación con el también cantante durante una transmisión para la plataforma Mtmad, donde también estuvo presente Aylen Milla.

En el espacio, la ganadora de Volverías con tu ex se refiere al actual presente amoroso de su ex pareja, preguntando si ha vuelto a comunicarse con Gala Caldirola, con quien tuvo un breve romance dentro del encierro el año 2016.

En conversación con Las Últimas Noticias, Mateucci se refirió a los dichos de su ex pareja, señalando: "Fui salpicado como siempre. Lamentablemente Oriana de forma sistemática me involucra con alguien o habla algo de mí que no es".

El trasandino se refirió a los dichos de Marzoli en donde se refería al lazo de él con Caldirola, negando que hubiese algo entre ellos. "Lo de Gala fue una situación que pasó en el reality hace 6 años. Yo estuve con Gala, pero fue algo en ese momento, en la televisión. Yo a Oriana le fui infiel con Gala en ese contexto".

Luego agregó: "Creo que aún no lo supera. Año tras año lo vuelvo a recordar. Oriana Odia a Gala, es un rencor que le tiene a ella, y ella no hizo nada. No sé cómo una chica puede seguir recordando algo que pasó hace tanto tiempo en tv".

Sobre cómo ve a su ex pareja, Mateucci agregó: "La veo como una niña, le falta madurez. Piensa como una niña. Eso se lo podía permitir a los 20, pero ya tiene 10 años más, entonces, debería madurar. Ya no es más niña. Uno no puede seguir justificándole cosas”, concluyó.

Revisa las declaraciones de Oriana a continuación.