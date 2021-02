Lucho Jara y las críticas que recibe por sus vídeos: "Hay que volverse un poco loco, estamos muy tiesos"

El cantante nacional, Luis Jara, habló acerca de las críticas que ha recibido en las publicaciones que hace en las redes sociales y como las afrenta.

En un live a través de Instagram en el programa Te Lo Llevo, junto a Daniel Valenzuela, el locutor le preguntó "¿No te molesta lo que la gente pueda decir Luis?, porque eso es bueno manejarlo”, a lo que el conductor señaló "Pero, hueón, tengo 55 años".

Valenzuela le señala: "Es que a veces uno se calienta y quiere responder, no se en que minuto nos volvimos tan agresivos".

Jara le aseguró que tiene mayor cantidad de comentarios positivos en sus redes sociales, que negativos. "Revisa Instagram, creo que tengo 3 mil y tantos comentarios, de los cuales 3 mil son buena onda“.

Tras esto, Daniel indicó que él prefiere no tomar cuenta los comentarios que no son positivos. "Yo he aprendido a ignorar donde hay mala intención o donde hay comentarios negativos”.

"Pero tampoco es mala intención, no es tu problema lo que la gente piense. es como ¿Qué va a decir la gente?, ¿Qué importa lo que diga la gente? ¿te levantai pensando en lo que diga la gente, si no, no te podrías vestir, no podrías comer, tengo 55 años y no le pregunto ni a mis hijos".

Luego indicó que no pregunta cosas por lo mismo. "¿Oigan me puedo tirar con ropa a la piscina? si la ropa es mía, la piscina es mía. Hay que volverse un poco loco, estamos muy tiesos".

Hace algunos días el comunicador se conviritó en tendencia luego de compartir un video de él saliendo de la piscina con un traje, bailando al ritmo de la canción de La bouche "Be My Lover"