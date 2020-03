"Me arrepiento de haber votado por Sebastián Piñera": Luis Gnecco se sincera en "Podemos Hablar"

El actor Luis Gnecco se sinceró la noche de este viernes en el programa de Chilevisión "Podemos Hablar", momento en el que prácticamente soltó una bomba frente al resto de los presentes.

"Me arrepiento de haber votado por Sebastián Piñera", comentó el intérprete en la dinámica del "punto de encuentro". Y luego remató: "fui bien hue**: las dos veces".

Después se extendió en su manifestación, planteando que se arrepintió por "la forma en que lo ha hecho, la conducción, la falta de empatía emocional. En fin, todo".

"En su minuto dije 'ya, mira, puede que lo haga bien'. En fin'. Como que me engrupí un poco. Ya me hicieron mucho bullying cuando voté por este caballero y ya", continuó.

Consultado por quién habría sido la alternativa, Gnecco aseguró que "no podía votar por Guillier, le faltaba sangre en las venas. Sánchez tampoco me interpretaba nada. Me arrepiento de cómo ha devenido su gobierno".

Además, recalcó que para él "es un derecho arrepentirse, un derecho a decir no, a pasar, a retirarse. Ahora me arrepiento y no tengo ningún problema de decirlo públicamente también".

Pero más específicamente, Gnecco explicó que no le gustó "el curso que fue tomando su segundo periodo. Yo ya estaba medio arrepentido antes del 18 de octubre. Pero después del 18, creo que este señor como que nunca salió de la pizzería, como que no tiene contacto con la gente".