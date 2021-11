"Llegaron como tres cucas": Álvaro Espinoza recuerda su detención por no respetar el aforo permitido

El reconocido actor Álvaro Espinoza estuvo presente en La Divina Comida en donde recordó su detención en mayo de este año por realizar una reunión superando el aforo permitido.

En el espacio también se encontraban presentes Nicole Pérez, Monserrat Torrent y Gonzalo Fouillioux. Cuando fue el turno del protagonista de Pacto de Sangre de ser anfitrión y sorprender a los comensales con sus platos, el intérprete recordó el comentado suceso ocurrido a comienzo de año.

“Mi hermana cumplía años y estaba viviendo en un departamento y dijimos ‘no podemos encerrarnos en un departamento’. Yo tengo un patio grande, 'hagámoslo en el patio'. No era un escándalo, no era una fiesta, era de día, una denuncia bien estúpida. Llegó Carabineros y nos llevaron presos”.

“En cana con mi hermana, mi cuñado, mi hermano, mi primo hermano con su mujer y mi hija. El aforo era de 5 y éramos 9. Nos llevaron a todos, menos a mi mamá que se quedó acá con los niños”, agregó el actor.

Sobre la llegada de Carabineros a su hogar, el actor expresó: "Sobreactuaron. Llegaron como tres cucas, una grande y una chica. Un contingente enorme y prensa. ¿Qué hago? Asumo mi culpa. Para hacerla corta, probablemente alguien que me denunció me tenía mala onda y me quería cag....".

Acerca de la reacción de la gente, el actor señaló: "La gente... se portaron la raja. Sentí un respaldo enorme, cariño, preocupación. Y yo asumí, la cagué, chao. Yo cometí una falta", concluyó señalando.