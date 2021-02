Super Bowl LV | Cuáles son los avances de películas que podrían estrenarse durante el evento deportivo

A solo dos días del esperado evento, la especulación acerca de que trailers de películas serán lanzados durante la final ha ido en aumento.

El Super Bowl de este año enfrenta a los Kansas City Chiefs contra los Tampa Bay Buccaneers. donde los Chiefs buscan defender el título que obtuvieron hace un año. La final de la NFL es uno de los eventos más grandes de la televisión, es por eso que muchas producciones deciden estrenar los trailers durante el partido.

Los avances tienden a ser algunos de los anuncios más esperados cada año en el Super Bowl. Después de todo, los avances de Black Widow y A Quiet Place Part II se ubicaron entre los mejores anuncios del Super Bowl en 2020.Sin embargo, la pandemia de COVID-19 finalmente detuvo el lanzamiento de varias películas de alto perfil en 2020, por lo que el Super Bowl de este año puede que no incluya tanto contenido nuevo. La gran mayoría de los estrenos de 2020 se retrasaron hasta mitad del 2021.

Estas son los trailers que podrían anunciarse

Venom 2

Venom: Let There Be Carnage es una de las pocas películas seleccionadas que tiene su tráiler confirmado para el Super Bowl LV. La secuela de la película del 2018 está dirigida por Andy Serkis, quien fue contratado para reemplazar al director de la primera película, Ruben Fleischer. El popular villano de Marvel, Carnage, se presentará en Venom 2. Este primer tráiler generará anticipación. para el debut del personaje en la pantalla grande el 25 de junio.

OLD

El director del filme, M. Night Shyamalan, uso sus redes sociales para generar expectación sobre la película, a través de twitter el director entregó imágenes sobre su nuevo proyecto titulando el tweet "5", lanzado solo 5 días antes del Super Bowl lo que generó los rumores del lanzamiento del trailer para este fin de semana, especialmente porque ha continuado haciendo una cuenta regresiva. La fecha de estreno de la película es el 23 de julio.

Lanzamientos de Warner Bros y HBO Max

La lista de 2021 de estrenos que se esperan para este año incluye películas tan esperadas como Dune, Godzilla vs. Kong, y The Matrix: Resurrections, quienes también podrían ser parte de la avances que se verán durante uno de los eventos deportivos más grandes del año.