El 19 de octubre se estrenó en la cartelera del sitio streaming la película "La Escuela del Bien y el Mal", destronando a "La chica más afortunada del mundo" como lo más visto en Chile por Netflix. La cinta cuenta la historia de dos grandes amigas llamadas Sophie y Agatha, cuyo vínculo será puesto a prueba cuando son enviadas a una escuela mágica que forma futuros héroes y villanos de cuentos de hadas.

Allí, las mejores amigas Agatha y Sophie deberán vivir muchas aventuras mientras enfrentan a un inesperado villano que hará todo lo que está a su alcance para conseguir su objetivo.

La película basada en unos de los libros homonimos de Soman Chainani, ha logrado cautivar a los lectores fanáticos de la escritora y se preguntan si exisistirá la continuación de este gran relato

¿Habrá una secuela de La Escuela del Bien y el Mal en Netflix?

La plataforma streaming no ha emitido confirmación sobre una futura secuela de "La Escuela del Bien y el Mal". Por otro lado, la última escena de la cinta nos brinda una posibilidad de ver una segunda parte y sugiere que la historia entre las amigas Agatha y Sophie aún no ha terminado. En el final se menciona la frase: “Quedó claro que esto fue solo el comienzo”, lo que puede ser una prueba de que es posible una segunda parte de la cinta que grabada en Belfast, Irlanda del Norte.

Otra ventaja para los fanáticos del film es que la película está basada en la saga de libros, así que hay mucho material original por adaptar. Las novelas de fantasía de la saga The School for Good and Evil” está compuesta por seis obras diferentes : la trilogía original, conocida como “The School Years”, y la segunda trilogía, conocida como “The Camelot Years”.

¿Cuál es el elenco de la serie?

Sofia Wylie como Agatha, Sophia Anne Caruso como Sophie, Laurence Fishburne como The School Master, Michelle Yeoh es la profesora Emma Anemone, Jamie Flatters como Tedros, Kit Young como Rafal, Peter Serafinowicz, Kerry Washington intepreta a la profesora Clarissa Dovey, Charlize Theron como Lady Lesso, Cate Blanchett como el narrador / voz de Storian, Earl Cave como Hort, Freya Theodora Parks será Hester y Demi Isaac Oviawe como Anadil.