Revelan millonario sueldo por el que José Antonio Neme vuelve a Mega

La mañana de este lunes José Antonio Neme confirmó que deja La Red para retornar a su antiguo programa "Mucho Gusto", indicando a RedGol que "se me plantean nuevos desafíos en Mega y estoy contento" y recalcó que se va "dispuesto a hacer mi tipo de periodismo donde sea".

Y durante la tarde, el programa "Me Late" confirmó el supuesto sueldo por el que el periodista de "Pauta Libre" decidió abandonar la estación de Quilín y volver a los estudios de Vicuña Mackenna, el que supera los ocho dígitos.

El animador del programa de TV+, Daniel Fuenzalida, llamó la atención de sus compañero: "Miren el dato que les tengo. Por su parte, Mega está complicado en este tercer lugar, hoy día quedó tercero de nuevo el Mucho Gusto, le ganó TVN... Está tan complicado que tengo la cifra por la que habría llegado Neme al Mucho Gusto".

Ante el impacto de sus compañeros de panel, Sergio Rojas alertó que "si él estaba ganando 5 (millones en La Red), yo me imagino que lo mínimo por lo que él se tiene que haber ido es por... La base entre 7 y 9. Más me parece que sería irrisorio".

Ante la insistencia de Fuenzalida sobre que tenía el número, Rojas lo desafió: "A ver, ¿cuánto cuesta levantar a Neme?".

Entonces, el animador resaltó que "tengo la cifra por la que Mega habría apostado por José Antonio Neme para que llegue al Mucho Gusto y que por eso La Red no pudo llegar a hacer una contraoferta...".

"La cifra que va a pagar Mega a partir del lunes por José Antonio Neme porque están asustados con el rating, porque quieren potenciar su pantalla, porque quieren volver al liderazgo es nada más ni nada menos que 13 millones 500 mil pesos", sentenció el también productor ejecutivo del espacio.

Revisa el momento a continuación:

Más tarde, el mismo Neme se contactó con el programa de TV+ y se refirió al monto mencionado indicando que "el tema de la plata me parece a mí que cada uno negocia sus contratos de acuerdo a las condiciones que el empleador te ofrece y las que uno cree que vale su trabajo. Yo creo que mi trabajo vale. Ahora, a mí me paga también un agente privado, estas no son platas públicas, ni nada. Yo tengo un acuerdo con otro privado que paga lo que creo que mi trabajo vale y yo, en el fondo creo, que esa también es una consecuencia natural y buena del trabajo bien hecho".

"Me quedo tranquilo con eso. No voy a entrar en cifras, de sí, de que no, porque me parece también de mal gusto hacerlo en la televisión, pero si tanto les preocupa eso, les digo que todos trabajamos, a todos nos pagan un sueldo y todos tenemos un valor de mercado".

"Yo me voy de La Red porque me interesa el Mucho Gusto, porque me gusta el equipo de Mucho Gusto, porque me sentí confiado en la propuesta de Mega, me ajustó las condiciones económicas y laborales de Mega y porque yo sentía que en La Red el Pauta Libre ya es un programa que tiene una identidad propia", puntualizó Neme.