Jordi Castell le dedica tiernas palabras a su esposo: "Tengo claro que es el hombre de mi vida"

El fotógrafo estuvo presente en el capítulo más reciente de Cómplices programa que se transmite a través de redes sociales, donde el ex integrante de Primer Plano habló acerca de su relación con Juan Pablo Montt, con quien lleva un año de matrimonio.

Francisca García-Huidobro le señaló al conductor de El Aperitivo que no la invitó a su casamiento, a lo cual Castell explicó los motivos. “Íbamos a casarnos en Lonquén, y vimos los detalles con un wedding planner, olvídate, íbamos a casarnos. Cuando empezamos a ver la platas.. sin contar las flores ni el dj, los postres, etc., eran como 10 millones, ahí le dije a Juan Pablo no. Acaba de haber un estallido social y eso indica que algo esta pasando”. comentó Jordi.

Luego señaló que decidieron realizar una ceremonia más simple. "Quería hacerlo completamente a la inversa, como era antes, casémonos en nuestra casa, con los justos, familiares, amigos cercanos. Si yo lo que quería era firmar". indicó Castell.

Sobre su relación con su marido, comentó que "Hemos estoy en crisis, como todas las parejas, pero cuando peor hemos estado lo único que me sujeta es todo lo que lo quiero".



A lo que añadió "tengo claro que el Juan Pablo es el hombre de mi vida, si cagué, estoy cagao', estoy enamorado".

Sobre que fue lo que lo enamora tanto de su pareja, el comunicador indicó que "Él es la versión del hombre que yo pensé que ya no existía, es trabajador, sensible, tiene valores, fuma marihuana, es responsable, es bueno , es generosos, como que tiene cosas que los hombres comunes no tienen".

