Jordi Castell fue parte del capítulo de Podemos Hablar dedicado a Primer Plano que, a pesar de haber sido registrado hace meses, recién se estrenó este domingo. Fue en esa instancia que el fotógrafo confesó que se arrepentía de la actitud pasiva que tuvo en la entrevista que le hizo al padre de Camila Nash.

Compartiendo con otros rostros del extinto programa de Chilevisión como Pamela Díaz, Fran García-Huidobro, Juan Pablo Queraltó y Carola Julio, Castell reaccionó ante la consulta de Julián Elfenbein en que les consultó si sentían arrepentimiento por algo que hicieron o dijeron durante el trabajo que hicieron en la farándula criolla.

Entonces, Jordi recalcó que "en la pega, probablemente me excedí muchas veces, porque creo que además en Primer Plano siempre estaba el sello de nosotros, de trabajar con muchas libertades".

"Dentro de la creatividad de hacer un formato experimental que fue muy rentable para la televisión de la época, tal como dijo la Fran, me excedí".

Y luego se lanzó con la confesión: "fíjate que lo que más me arrepiento, en términos muy personales, como que me acuerdo y digo 'no debería haber actuar así', fue cuando me tocó entrevistar al papá de la Camila Nash".

Jordi Castell: ¿Qué hizo que el ex Primer Plano se arrepintiera de cómo hizo la entrevista del padre de Camila Nash?

Lo cierto es que el individuo era "un hombre que abandonó a su hija", pero Jordi se sometió a una conducta con mayor "protocolo" buscando complacer al canal.

"Quería manejarme desde la cordura que no tengo y congelar las emociones que tengo a flor de piel", postuló Castell.

Y sobre lo mismo aseguró que "fui muy, para mi gusto, formal y muy blando frente a un hombre que le hizo a su hija lo mismo que mi papá me hizo a mí y me arrepiento no haberle dado un par de coscachos al aire".

"Nunca me perdoné haber sido tan compuesto frente a algo que me afectó tanto las emociones, comprendiendo para mí el formato de hijo abandonado. Ahora, que bueno que no dejé aflorar mis emociones, porque tengo que andar con el freno de mano siempre, pero sí me arrepiento", sentenció Jordi.