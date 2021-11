Cuando ya pasó un mes desde que oficialmente anunció su separación, Jordi Castell reflexionó en torno al reciente quiebre que vivió con su esposo, Juan Pablo Montt.

Fue en conversación con Martín Cárcamo en el programa online de una marca de productos sin azúcar, en que el fotógrafo abrió su intimidad inevitablemente desembocando en el tema del fin de su relación.

"Acá hay un fracaso de vida, de proyecto. Yo estaba apostando a una familia similar a la que tenían mis abuelos y no me resultó, obvio que es un fracaso", reconoció en duros términos Castell.

Al mismo tiempo, confesó que "yo pensé que nos íbamos a querer e íbamos a estar juntos, pero no pasó nada de eso. Quise priorizar la paz de los dos, la tranquilidad de los dos. Sin ningún lugar a dudas, todo eso se iba a conseguir estando separados".

"Hace 2 meses que estoy separado. Sin duda el error más grande mío, fue quizás precipitar algo que podría haber esperado, haberse hecho con más calma. Pero también mi error fue tratar de tener una familia, como para sentirme aprobado por el resto", admitió.

Jordi Castell: ¿Qué sigue para el futuro del fotógrafo?

Eso sí, Jordi Castell reconoció que "yo no voy a buscar culpables, creo que es bastante tarde. Pero sí hago una revisión desde lo más profundo y a la vez doloroso de lo que siento, de lo que soy como hombre y digo ¿Por qué me equivoqué tanto?".

"Tuve que aceptar que debo perdonarme, para poder dejar la historia tranquila, en paz y desearle lo mejor a él, que sea feliz y que esté mucho antes que yo", recalcó.

En cuanto a su situación civil actual, el ex Primer Plano especificó que "estamos anulados, yo no lo anulé, lo anuló mi ex marido. Yo pretendía hacer las cosas en paz, en calma, pero se hicieron de otra forma. Soy soltero y hago lo que quiero".

En tanto, a modo de proyección para el 2022, Jordi aseguró que "me gustaría que todo se mantuviera como está. Mi trabajo, mi salud, mi paz, mi tiempo, la forma en que estoy tomando la vida… Que nada se mueva de donde está hoy. Estoy equilibrado, entero".