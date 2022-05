Johnny Depp vs. Amber Heard | Esto es lo que ocurrió este miércoles 18 de mayo en el juicio

El juicio Johnny Depp vs. Amber Heard sigue sumando aristas y detalles para despejar los sucesos que condujeron a la demanda por difamación del actor en contra de su ex esposa. Este miércoles 18 de mayo, en el líbelo cobró gran protagonismo la hermana de la actriz.

Después de que Depp entregara su extenso testimonio en la corte de Fairfax, Virginia, Estados Unidos, luego vinieron las declaraciones de Heard con los abogados de la figura de Piratas del Caribe a cargo del interrogatorio.

Y así se han ido sumando múltiples declaraciones de distintos ex amigos de la pareja, con las más variadas reacciones.

Johnny Depp vs. Amber Heard | ¿Qué pasó en el juicio este 18 de mayo?

La atención del juicio este miércoles recayó en Whitney Heard Henríquez, la hermana de la actriz, quien describió a la corte una pelea en la que tanto Amber como Johnny se golpearon mutuamente.

El incidente tuvo lugar en la cocina en marzo de 2015. Whitney aseguró que ella intentaba calmar a su hermana, mientras que Depp arrojó una lata que golpeó a otra persona que estaba en la habitación, antes de correr "escaleras arriba".

"Cuando estoy de frente a Amber, [Depp] aparece detrás mío y me ataca por la espalda", indicó Heard Henriquez. "Escuché a Amber decir 'no le pegues a mi maldita hermana'. Ella lo cachetea, y logra asestarle una vez".

"Johnny agarró a Amber por el pelo con una mano y la golpeaba repetidamente en la cara con la otra", añadió Whitney.

Por otro lado, a pesar de haber dado indicios de lo contrario, Amber Heard admitió haber golpeado a su ex esposo.

Además, una ex maquilladora de la actriz, Melanie Inglessis, aseguró que tuvo que cubrir lesiones en su cara para una aparición en The Late Show with James Corden, en diciembre de 2015.

"Cubrimos la decoloración, los moretones con un concealer (base de maquillaje) más duro", puntualizó Inglessis.

En escena también entró Raquel Pennington, quien se describió como una antigua amiga de Heard que ahora está completamente distanciada de ella, y que aseguró que Depp se refería a su "yo alternativo" como "el monstruo".

"Al principio, no estaba preocupada. Pero hacia el fin, cuando el abuso físico era más evidente, me preocupé. Estaba preocupada por la seguridad física de ella".

"Estaba preocupada de que cuando él se convirtiera, pudiese llegar a hacer algo peor que sus reales intenciones", sostuvo Pennington.

Esta ex amiga de Heard también aseguró que la vio como a Heard le habían arrancado mechones de pelo de su cabeza en 2016 y que en 2015, después del viaje a Australia, Amber regresó con cortes en sus pies y brazos.

Eso sí, cuando le preguntaron directamente si ella había visto directamente a Depp atacando a Heard, Pennington confirmó que no.