Johnny Depp vs. Amber Heard | Kate Moss desmiente episodio de violencia con el actor: "Nunca me empujó, pateó o arrojó"

Otro día para el recuerdo tuvo el lío legal. El juicio Johnny Depp vs. Amber Heard sigue sumando aristas y detalles para despejar los suceso que condujeron a la demanda por difamación del actor en contra de su ex esposa. Y este miércoles finalmente llegó el turno del testimonio de la modelo Kate Moss, ex pareja del actor sobre la que se habían rumoreado específicamente un episodio de violencia que finalmente terminó desmintiendo.

Después de que Depp entregara su extenso testimonio en la corte de Fairfax, Virginia, Estados Unidos, vinieron las declaraciones de Heard con los abogados de la figura de Piratas del Caribe a cargo de un interrogatorio cruzado que evidenció más de una falencia en las perspectivas de la actriz.

Así se han ido sumando múltiples declaraciones de distintos ex amigos de la pareja, con las más variadas reacciones. Incluyendo la poco halagadora descripción que hizo la ex pareja de Depp Ellen Barkin, así como el polémico testimonio entregado por el presidente de DC Films para Warner Bros., Walter Hamada, quien desmintió todos los dichos de Heard sobre su rol en Aquaman 2.

Ahora, después de que la misma Amber la mencionara y habilitara a la defensa de Depp para tenerla en el estrado, Kate Moss dio cuenta desde Gloucestershire, Reino Unido, de sus experiencias con Depp en la relación que se extendió entre 1994 y 1998.

Johnny Depp vs. Amber Heard | ¿Qué dijo la modelo y empareja del actor, Kate Moss?

Previamente, Amber Heard aseguró que escuchó rumores sobre la que Depp había empujado a la modelo por una escalera, por eso ahora Kate Moss desmintió a la ex esposa del actor recalcando que "nunca me empujó, pateó o arrojó".

Entonces, Moss procedió a describir lo que realmente ocurrió en el incidente del que tanto se ha hablado y que tuvo lugar en el resort GoldenEye de Jamaica.

"Ibamos saliendo de la habitación y Johnny se adelantó y hubo una tormenta", estableció Moss. "Cuando salí de la pieza, me resbalé escalera abajo y me lastimé la espalda. Grité porque no sabía qué me había pasado".

Entonces, Johnny "volvió por mí para ayudarme, me movió de vuelta a mi habitación y consiguió ayuda médica".

El abogado de Depp Benjamin Chew le preguntó una vez más a Moss si el protagonista de Piratas del Caribe la empujó por la escalera.

"No, él nunca me empujó, me pateó o me arrojó en ninguna escalera", respondió tajante la modelo.