Johnny Depp vs. Amber Heard | Presidente de DC Films confirma la nula química entre Jason Momoa y la actriz en Aquaman

El juicio Johnny Depp vs. Amber Heard sigue sumando aristas y detalles para despejar los suceso que condujeron a la demanda por difamación del actor en contra de su ex esposa. Y este martes no se quedó corto en detalles sabrosos, después de que se revelara la declaración grabada que hizo el presidente de DC Films, Walter Hamada y la participación de la actriz en Aquaman, donde habría tenido más de un problema con el protagonista Jason Momoa.

Después de que Depp entregara su extenso testimonio en la corte de Fairfax, Virginia, Estados Unidos, vinieron las declaraciones de Heard con los abogados de la figura de Piratas del Caribe a cargo de un interrogatorio cruzado que evidenció más de una falencia en las perspectivas de la actriz.

Así se han ido sumando múltiples declaraciones de distintos ex amigos de la pareja, con las más variadas reacciones. Ya este martes fue el turno del ejecutivo de Warner Bros., quien tuvo más de una aclaración que hacer.

Johnny Depp vs. Amber Heard | ¿Qué dijo el presidente de DC Films, Walter Hamada?

El presidente de DC Films para Warner Bros., Walter Hamada, confirmó que Amber Heard nunca fue liberada de su contrato o recontratada, como lo sugirió la experta en industria de entretenimiento, Kathryn Arnold, en la declaración que se hizo el día lunes.

Hamada también confirmó que la actriz tampoco recibió un incremento en su pago para formar parte de Aquaman 2, tras su participación en la primera película, sobre todo porque los productores estaban intentando detener cualquier renegociación en torno a la producción. Eso, además de que nunca pensaron en pagarle más a la actriz por la secuela.

Por otro lado, Hamada estableció que el rol que jugaría Heard con Mera en la nueva película se determinó muy temprano en el desarrollo del guión, asegurando que su papel nunca se vio afectado por el actual litigio legal o el anterior.

Respondiendo a las preguntas de los abogados de Depp, Hamada sostuvo que las películas están construidas en torno a los personajes de Momoa (Arthur Curry/Aquaman) y Patrick Wilson (Orm Marius/Ocean Master), que eran los "co protagonistas", por lo que su trabajo jamás se vio afectado por nada que tuviese que ver con Johnny Depp.

Además, hubo un retraso de "probablemente semanas" en reclutar a Heard para la secuela, ya que hubo algunas conversaciones en torno a hacer nuevamente el casting para su personaje en específico. Tal discusión se suscitó a propósito de que una vez concluida la producción de la primera película, hubo preocupación por la "química" de Heard con Momoa.

Sin embargo, no hubo nuevas audiciones por parte de Warner Bros. y eventualmente decidieron continuar con Heard.

Johnny Depp vs. Amber Heard | ¿Qué pasó entre Jason Momoa y la actriz? ¿Nunca hubo química?

Posteriormente en la declaración el interrogatorio quedaba a cargo de la abogada de Heard, Elaine Bredehoft, quien quiso ahondar en los problemas de química entre los actores.

Ante eso, Hamada entregó más detalles al sostener que el productor Rob Cowan sentía cierta preocupación por la intérprete debido a la química con el protagonista, pero que esto no era "poco común".

Entonces, soltó la bomba: Hamada aseguró que viendo la película parece que tuvieron una gran cercanía y química, pero que "eso tomó mucho esfuerzo para llegar a ese punto", sobre todo en la post producción.

Cuando le insistieron en que fuese más específico en torno a la idea de por qué faltaba esa magia entre los actores, Hamada indicó que era difícil de describir debido a que es como preguntar "¿qué hace a una estrella de cine?".

Aquaman se convirtió en todo un éxito para Warner Bros. sobre todo porque es la película más taquillera de DC en su catálogo. Cuando le preguntaron cómo avanzaba la producción de la secuela Walter Hamada aseguró que ha avanzado "muy suavemente".