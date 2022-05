El juicio Johnny Depp vs. Amber Heard sigue sumando aristas y detalles para despejar los suceso que condujeron a la demanda por difamación del actor en contra de su ex esposa. Ahora en el líbelo dio un repentino giro con la aparición de una reconocida ex pareja y una ex agente del actor para entregar sus testimonios.

Después de que Depp entregara su extenso testimonio en la corte de Fairfax, Virginia, Estados Unidos, luego vinieron las declaraciones de Heard con los abogados de la figura de Piratas del Caribe a cargo del interrogatorio.

Y así se han ido sumando múltiples declaraciones de distintos ex amigos de la pareja, con las más variadas reacciones.

Johnny Depp vs. Amber Heard | ¿Qué pasó en el juicio este jueves?

La ex novia de Johnny Depp, Ellen Barkin, se abrió paso entre las declaraciones para caracterizar a su antigua pareja como un "hombre controlador" y "celoso", que siempre "estaba enojado y era demandante".

Barkin, que compartió roles con Depp en Fear And Loathing In Las Vegas, estuvieron juntos por seis meses en 1994 y sus recuerdos de la relación no son precisamente los más placenteros.

Consultada por si Depp actuó como "fuera de control" en su presencia, la actriz confirmó con un "sí" y detalló que "una vez lanzó una botella de vino a través de la habitación del hotel mientras filmaban".

Además, lo describió como un "hombre simplemente celoso, controlador... ¿A dónde vas? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo?".

Ellen sostuvo que era "muy común" que se pusiera "celoso y controlador", además de que de paso se ponía "furioso y demandante".

Por otro lado, sobre el consumo de drogas y alcohol, Barkin detalló a la corte que "él estaba borracho la mayor parte del tiempo", y que era "un bebedor de vino tinto". A eso se sumaba que constantemente estaba "drogado" con sustancias como "marihuana, cocaína, alucinógenos", los que consumía frente a ella todo el tiempo... Siempre estaba bebiendo o fumando un pito".

También apareció en la corte el testimonio de Maria Sadanaga, una detective de Los Angeles, California, quien acudió al llamado por una denuncia de violencia doméstica en 2016 que apuntaba al departamento de Depp. En estas circunstancias, los oficiales deben registrar cualquier tipo de observación sobre la supuesta víctima en un reporte ante cualquier sospecha. Tal informe nunca se hizo, según constató la también coordinadora del departamento de violencia doméstica de la Policía.

Otros puntos altos del juicio durante la más reciente jornada fueron que el coordinador de negocios Joel Mandel aseguró que el consumo de drogas y alcohol de Depp eran "eventos diarios" y que era difícil encontrar "días buenos" para reuniones con él.

Algo que confirmó el amigo de Johnny, Bruce Witkin, quien describió la experiencias presenciadas con otra de sus amistades: Marilyn Manson, con quien la ingesta de alcohol y drogas era "bastante dura".

Sumado a lo anterior estuvo el testimonio de la ex agente de talento de Johnny, Tracey Jacobs, quien aseguró que en algún momento y sin duda Depp fue "la mayor estrella del cine en el mundo", pero para el momento en que abandonó su agencia ese ya no era el caso.

"Su estrellato había disminuido", insistió Jacobs. Algo que se dio a propósito de "la reputación que adquirió por sus atrasos y otras cosas... La gente hablaba y la interrogante estaba allá afuera acerca de su comportamiento".

"Llegaba atrasado consistentemente en prácticamente todas las películas. Me gritaba... Le dije 'tienes que dejar de hacer esto, te está haciendo daño'. Y así fue".

"Al principio los equipos lo amaban, porque era tan agradable con ellos. Pero a los equipos no les gusta estar sentados por horas y horas esperando que la estrella aparezca".

"Así se repartieron los rumores -la gente habla, es una comunidad pequeña- e hizo a los involucrados reticentes ante mantenerlo hasta el final", recalcó Jacobs.