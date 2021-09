La actriz Javiera Contador se refirió al impasse que sucedió con la también actriz Antonella Ríos en el programa Pecados Digitales el cual conduce junto a Daniel Alcaíno.

Antonella se refirió a lo sucedido en Me Late Prime, señalando que se gestó una situación muy incómoda para ella. "Estábamos ahí y de repente, yo iba a reírme, a pasarlo bien y aparece una chica diciéndome que lo que yo hacía estaba mal en base a las fotos que subo, a como soy", relató.

Según consigna BioBioChile, sobre lo sucedido Contador señaló: “Fue totalmente aislado y lo lamentamos. Fue un primer programa y de hecho hemos hecho cosas con la producción y todo porque la idea es que nadie se sienta así, la idea es que nadie se sienta mal”.

Asimismo, añadió: “Para que veas lo que ocurrió tienes que ver el programa. Si no, son sólo versiones y van alimentando algo que, en lo personal, no me interesa mucho”, argumentó.

La actriz reveló además que conversó con Ríos y que lamenta lo que sucedió. “Yo hablé con ella después y le pedí disculpas por si hubiera sido algo. No, no era así. Fue una situación súper puntual, algo súper específico. Si alguien se siente mal, es así. Uno no puede negarle a la otra persona un sentimiento. Pero ella tuvo el espacio dentro del mismo programa para poder hablarlo (…) Se habló, lo expresó”.