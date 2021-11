Alcaldesa de Santiago "le para los carros" a José Antonio Neme en su propio programa: "No soy tu hija, no soy tu mami, soy Irací"

El estudio de Mucho Gusto quedó en llamas después de que la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, frenó en seco a José Antonio Neme en su propio programa, tras no perdonarle una declaración previa que hizo sobre ella y sus decisiones en la comuna.

Previamente, Nema había comentado la solicitud de la alcaldesa de rediseñar el trazado de la futura Línea 7 del Metro, indicando que "está bien que le preocupen los árboles del Parque Forestal, pero se mueve cuadra y media y llegas a Plaza Baquedano y es un desastre. Este es un juego de lenguaje ridículo de la alcaldesa".

"El parque está a medio metro de una zona devastada. Ahí no queda nada, solo quedan unos guanacos. Esa es la única fauna que usted quiere defender".

"Irací, mamita, si tú me dices que la Línea 7 va a parar en Torres del Paine o Huilo Huilo, estoy de acuerdo con ella", remató José Antonio con tono condescendiente.

Alcaldesa de Santiago vs. José Antonio Neme: ¿Qué le dijo Irací Hassler al periodista?

Y este lunes se dio el escenario propicio para la revancha de Irací Hassler ante la lengua mordaz del conductor de M.ucho Gusto, aunque fue él mismo quien partió autosaboteando la conversación con la autoridad.

Tenemos que tomarnos un café porque yo sé que usted está enojada conmigo", le dijo el periodista.

Entonces, Hassler prácticamente lo llamó al orden: "No, mire. No es necesario tomar café, pero sí yo creo que es importante, José Antonio, que el movimiento de mujeres feministas tiene una lucha importante contra la violencia de género, que las mujeres estamos ocupando cada vez más espacios de poder, espacios de decisiones y con ello merecemos respeto".

"Yo no soy tu hija, no soy tu mami, soy Irací, me puedes llamar por mi nombre o alcaldesa de Santiago, que es el cargo que tengo por elección popular", le recalcó.

El diálogo continuó de la siguiente manera:

Neme: Sí, por supuesto. Ahora, no hubo un ataque personal, estábamos haciendo una… ahora, si usted se sintió ofendida, yo…

Hassler: No es que ‘yo me sentí’. Yo creo que las mujeres estamos en los espacios de decisión y no somos ‘hijas’, no somos ‘mamis’.

Neme: Ok. En ese sentido, si usted toma y abraza ese discurso, de una ofensa generalizada, yo como soy hombre, y bien hombre, le pido las disculpas del caso.

Hassler: Qué bueno.

Neme: Si usted se molestó...

Hassler: Es que no es 'si usted se molestó', ahí le pone el 'pero', José Antonio. Eso no es bueno, yo creo que hay una ofensa cuando dices 'mi hija', 'mi mami'. ¿Qué es eso? Soy una autoridad y soy una mujer, y por tanto creo que merezco un respeto. Así de sencillo. Así me puedes decir Irací y yo te puedo decir José Antonio y nos entendemos.

Neme: Le encuentro toda la razón y le pido perdón. Solamente hacer el punto que no había un ánimo ofensivo.

Hassler: Estamos en un momento en que hemos aprendido que las distintas formas de violencia acrecienta un modelo estructural de violencia que termina en femicidios o situaciones críticas. Necesitamos avanzar en un cambio.

Y en el único aporte de Diana Bolocco a la tensa situación, cerró el tema indicando que "no hubo una intención de violentarla y no fue personal, pero tiene toda la razón".