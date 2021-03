"Invincible": ¿Cuándo se estrena y dónde VER ONLINE la nueva serie del creador de "The Walking Dead"?

Los superhéroes no se acaban para Amazon Prime Video. Pero no se trata de personajes arquetípicos y repetitivos, al igual que lo que ya hicieron con "The Boys", la nueva serie "Invincible" viene a remecer las convenciones de las narrativas en torno a estos personajes para presentar una historia completamente renovada e inspirada en el cómic de Robert Kirkman -el creador de "The Walking Dead"- y Ryan Ottley ("The Amazing Spider-Man", "Superman/Batman Annual").

La trama gira en torno a un joven de 17 años llamado Mark Grayson (Steven Yeun), quien es común y corriente tal como el resto de sus compañeros en la escuela, a excepción de que su padre es el superhéroe más poderoso de la Tierra, Omni-Man (J.K. Simmons).

Pero cuando Mark comienza a manifestar sus propios poderes se dará cuenta de que las cosas no son como aparentan y que el legado de su padre no es precisamente tan heroico como se pensaba.

Junto con las voces de Yeun y Simmons para los personajes principales, la producción cuenta con elenco estelar de actores partiendo por Sandra Oh (Killing Eve), Seth Rogen (This is the End), Gillian Jacobs (Community), Andrew Rannells (Black Monday, Girls), Zazie Beetz (Deadpool 2), Mark Hamill (Star Wars: The Last Jedi), Walton Goggins (Justified), Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine), Mae Whitman (Good Girls), Chris Diamantopoulos (Silicon Valley), Melise (The Flash), Kevin Michael Richardson (The Simpsons) y Grey Griffin (Avengers Assemble).

Día y hora: ¿Cuándo se estrena "Invincible" en Chile, Argentina, México, Colombia, Perú y el resto de Latinoamérica?



La primera temporada de "Invincible" se podrá ver a partir de este viernes 26 de marzo en Amazon Prime Video, con nuevos episodios disponibles cada viernes, hasta el final de temporada repleto de acción el 30 de abril.

Los capítulos debutarán en distintos horarios según el país donde te encuentres:

01:00 horas: México

02:00 horas: Perú, Colombia

03:00 horas: Venezuela, Estados Unidos (Atlántico)

04:00 horas: Argentina, Brasil, Chile, Uruguay

Online: ¿Dónde ver por streaming el estreno de "Invincible" en Chile, Argentina, México, Colombia, Perú y el resto de Latinoamérica?



"Invincible" estará disponible exclusivamente en Amazon Prime Video y podrás verla si tienes suscripción al servicio de streaming.

Si quieres saber cómo contratar Prime Video y su costo en Chile, averígualo aquí.