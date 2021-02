"Invincible": Amazon Prime Video lanza trailer de la nueva serie animada del creador de "The Walking Dead"

Amazon Prime Video finalmente lanzó el primer adelanto de lo que será "Invincible", la nueva serie animada creada e inspirada en un cómic de la mente tras "The Walking Dead", Robert Kirkman.

Se trata de una producción que gira en torno a los superhéroes, con episodios de una hora y que sigue la historia del adolescente de diecisiete años, Mark Grayson (Steven Yeun), quien es como cualquier otro chico de su edad — excepto porque su padre es el superhéroe más poderoso del planeta, Omni-Man (J.K. Simmons).

Pero mientras Mark desarrolla super poderes propios, pronto descubre que el legado de su padre tal vez no sea tan heroico como parece.

Una constelación de estrellas completa el elenco de voces que tendrá la producción: Sandra Oh (Killing Eve), Seth Rogen (This is the End), Gillian Jacobs (Community), Andrew Rannells (Black Monday, Girls), Zazie Beetz (Deadpool 2), Mark Hamill (Star Wars: The Last Jedi), Walton Goggins (Justified), Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine), Zachary Quinto (Star Trek), Mahershala Ali (Moonlight), Melise (The Flash), Kevin Michael Richardson (The Simpsons), Grey Griffin (Avengers Assemble), Khary Payton (The Walking Dead) y más.

Los primeros tres episodios de la temporada de "Invincible" se estrenarán el viernes 26 de marzo, con nuevos episodios disponibles cada viernes, hasta el final de temporada repleto de acción el 30 de abril.