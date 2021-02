Ingrid Cruz cuenta que fue criticada por foto junto a Patricia Rivadeneira a punto de besarse: "Me mandaron a rezar"

La actriz fue invitada al programa que conduce Francisca García-Huidobro "Cómplices" que se transmite a través de redes sociales. en el, la conocida intérprete se refirió a su nuevo personaje para la teleserie "Demente" de Mega.

Sobre Javiera Cáceres, su nuevo rol, la actriz señaló que “tiene muchas aristas que me son difíciles de abordar. Uno, el hacer una lesbiana y hacerlo desde el mayor respeto y verosimilitud posible y desde una vereda de mujeres grandes, que me parece muy atractivo”.

También contó como se preparó para interpretar el rol, ya que su personaje es una detective de la BPI, por lo que tiene una exigencia física mayor. “Me preparé al inicio, porque ya cuando está grabando no hay cómo prepararse. Uno ya vive el personaje a diario. Me preparé con Ignacio Rocco y con Sensei Farías. Aprendí a boxear, a pararme bien, a tener cierta forma física. Pero hay dos personas fundamentales: el director y a un PDI que está presente siempre". indicó.

Cruz también se refirió a las críticas o comentarios negativos que recibe a través de las redes sociales. “Yo aprendí algo hace rato, cuando pongo una publicación (en Instagram) y veo algo mala onda, lo elimino. No entro, ¿Por qué para qué? Quieren eso finalmente, los haters quieren eso, que entres en la pelea y todo".

La actriz contó que incluso recibió críticas tras subir una fotografía promocional de su nueva teleserie, en donde su personaje según lo que se vio en el tráiler tendrá una relación con el personaje de Patricia Rivadeneira. “Hay veces que me he tenido que comer los dedos, porque me molestan demasiado. ¿Con qué no me aguanto? Con que osen deslizar algo con mi hija no me aguanto. Pero cualquier pesadez… Por ejemplo, me pasó que subí una foto con la Paty Rivadeneira de la promoción de la teleserie y me impresionó la cantidad de comentarios a favor y muy progre, y me impresionó también así los comentarios negativos".

Luego añadió “entonces tú dices ¿Cuánto hemos avanzado realmente? Y yo los leo, mientras no me faltes el respeto no te voy a bloquear. Pero me impresiona no sé poh, me mandaron a rezar. ¿Y cómo les explica uno?. ‘Señora, puedo hacer de sicópata, puedo hacer de violador, puedo hacer de muchas cosas. No lo soy. Pero véase usted la que tiene esos prejuicios en la cabeza’. Entonces no vas a entrar a contestar y digo no ya, pa que". comentó Cruz.



Revisa a continuación sus declaraciones completas.