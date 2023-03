Camilo tuvo su debut en el país en la última jornada del Festival de Viña del Mar 2023 el 24 de febrero, con un show en el que estuvo presente Evaluna Montaner, el colombiano encantó a su público con su presentación ante el Monstruo de la Quinta en la Ciudad Jardín.

Ahora, posterior a su paso por Viña, el colombiano tiene agendada dos fechas en el Movistar Arena para este 1 y 2 de marzo en Santiago luego de que el 25 de febrero se presentará en el Gran Arena Monticello con la gira con la que se encuentra recorriendo distintos países de latinoamérica.

Horario de apertura de puertas y todos los detalles que necesitas saber del concierto

Con su gira “De adentro pa Fuera”, el cantante tendrá un doble concierto en el Movistar este miércoles y jueves, la apertura de puertas se dará a las 18:00 horas y su telonera Karla Grunewaldt se presentará a las 20:00 horas, para que Camilo salga al escenario a las 21:00 horas en punto.

Es importante mencionar que los siguientes elementos se encuentran prohibidos para ingresar al recinto ubicado en el Parque O’Higgins:

Selfie sticks

Elementos corto punzantes

Sustancias ilícitas

Punteros láser

Cámaras con lentes intercambiables

Bolsos y otros elementos

Ingreso de alimentos y bebidas

Sillas, pisos, quitasoles y carpas

Botellas

Asimismo, la productora a cargo del evento, Bizarro, recomienda llegar con antelación al recinto, no subir a personas en sus hombros durante el show, no correr al ingreso y salida del recinto, no lanzar objetos y no incentivar o participar en situaciones que afecten la seguridad de los demás.