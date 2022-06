Game of Thrones | ¿Qué se sabe del spin-off de Kit Harington?

Game of Thrones es una de las series que cuenta con más fanáticos alrededor del mundo, pese a que la producción terminó en 2019 y que disgustó a varios con su final. Por lo mismo, cada vez que se reportan posibles spin-off, resurge la ilusión de volver a ver a los personajes.

Recientemente, Emilia Clarke, actriz que interpretó a Daenerys Targaryen en la adaptación de los libros de George R. R. Martin, contó en una entrevista con la BBC que existen planes para una serie derivada de Game of Thrones centrado en Jon Snow, la que todavía no tiene nombre.

“(Harington) me ha hablado de ello. Y sé que existe. Está sucediendo”, dijo Clarke al medio. “Hasta donde puedo entender, fue creado por Kit, por lo que él está involucrado desde cero. Entonces, lo que estarán viendo, con suerte, si sucede, está certificado por Kit Harington”.

Tras ser consultada si ella regresaría a alguna nueva producción, la actriz solo se limitó a decir "No, creo que he terminado".

¿Qué se sabe del spin-off de Game of Thrones con Kit Harington?

Si bien no se conocen mayores detalles, tal como los seguidores recordarán, Jon se fue al territorio más allá de la muralla en el final de Game of Thrones, lo que daría bastante espacio para que su historia continúe.

Sin embargo, HBO todavía no ha confirmado esta información por lo que por ahora solo está en marcha la precuela House of the Dragon.