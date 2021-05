Friends: The Reunión: Dónde, Cuándo y a qué hora ver el capítulo especial de la popular serie

Finalmente ya casi está aquí lo que todos los fanáticos de la icónica serie esperaban, la fecha y el primer teaser del reencuentro de FRIENDS, después de casi 20 años de su final.

Las grabaciones del episodio tuvieron que empezar el 2020, sin embargo, fue retrasado debido a la pandemia del coronavirus, las que fueron retomadas este 2021.

El especial de reunión sin guión de HBO Max finalmente se filmó, después de que se anunció originalmente hace más de un año, en febrero de 2020, lo que significa que Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer volverán a estar juntos. en la pantalla por primera vez desde que el programa terminó en 2004.

La serie a pesar de haber terminado hace décadas sigue siendo transmitida en televisión por lo que ha logrado sumar una nueva base de seguidores jóvenes y manteniéndose vigente.

Tras años de especulaciones y luego de que los fans tuvieran que ver a diversos shows reunirse como Will and Grace, Mad About You y Roseanne, ahora es el turno de los seguidores de la comedia de los 90 cuyo capitulo final entró a la historia de la televisión como uno de los más vistos con 52.5 millones de espectadores, siendo el final más visto de la década, titulo que aún mantiene.

¿Dónde ver el especial de Friends: The reunion?

El especial de la serie se estrena exclusivamente por HBO Max.

Día y hora: ¿Cuándo se estrena el especial de Friends: The reunion en Chile, Argentina, México, Colombia y el resto de Latinoamérica?.

La serie se estrena el 27 de mayo en Estados Unidos, sin embargo, los fans latinos de la producción tendrán que esperar hasta el junio cuando HBO Max este disponible en el continente.

Revisa a continuación el tráiler del reencuentro de Friends.