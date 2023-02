La Gala de Viña finalmente regresó a la pantalla con un gran evento que reunió a reconocidos rostros de distintos ámbitos, caminando sobre la Alfombra Roja con increíbles looks. Sin embargo, durante la transmisión de Noche Cero, ocurrió un inesperado momento durante la llegada de Di Mondo a la Red Carpet.

Cuando conversaba con Eduardo Fuentes sobre la inspiración de su look, Di Mondo realizó un reflexivo discurso sobre la situación que vive el país.

En primera instancia, señaló que la base de su increíble atuendo está inspirado en el cobre, "porque es uno de los recursos más importantes y emblemáticos de este país y que viene de la profundidad de esta tierra maravillosa", expresó.

Asimismo, recordó su infancia en donde creció en la comuna de la Cruz. "Allí sembré mis sueños y mis sueños me llevaron muy lejos de aquí. Pero nunca me he olvidado ni nunca me olvidaré de donde vengo".

"Encontré la libertad que hay que encontrar en uno mismo para poder vivir sus sueños. Soñar es fácil, pero vivir los sueños cuesta de mucho trabajo".

La figura de la moda se refirió a la complejidad que se vive en el mundo desde los últimos cuatro años, generados en parte por la pandemia del Coronavirus. "Voy a seguir luchando por vivir cada uno de mis sueños".

Di Mondo envió un mensaje a las autoridades de Chile en medio de su reflexión. "Uno de mis sueños es el bien y la prosperidad de este país maravilloso, pero con tanta división todo se desvanece".

“Quisiera recordarle al Presidente y su gobierno, al Senado, al Congreso, a todas las autoridades y a todos los empresarios, que todos tienen una tremenda responsabilidad y un rol fundamental para el bien de cada uno de los chilenos. Todas las personas son el recurso más importante de cada país, cada ser humano tiene un valor intangible”, afirmó.

“Y todas las personas también tienen gran responsabilidad de contribuir con un grano de arena. Unidos en la diversidad se hace la fuerza y con esa fuerza se puede crear un mejor país para el bien de todos”, concluyó.

