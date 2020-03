Faloon Larraguibel revela episodio de acoso que vivió con un ginecólogo

Faloon Larraguibel hizo una difícil revelación durante su participación en "Podemos Hablar", al revelar que fue acosada por un ginecólogo al que acudió cuando tenía alrededor de 26 años

"Avancen al punto de encuentro, las o los que hayan sufrido algún tipo de abuso sexual", pidió el conductor del espacio Julián Elfenbein.

Fue entonces que Larraguibel se acercó al centro del set, para contar que "no sé si un abuso sexual, el acto y todo eso. Igual fue hace mucho tiempo, yo adulta y como que quizás después dije 'chuta, esta cuestión que me pasó en verdad me sigue dando vueltas en la cabeza, porque no tendría que haber sido así'".

Ante la atención que le prestaron el resto de los invitados, Faloon continuó explicando que "fui una vez a una consulta, con un ginecólogo y sentí que él se aprovechó mucho. Iba por un tema y como que al final... como que me sentí así (acosada), pero en el momento no me di cuenta"

Faloon explicó que era la primera vez que acudía a la consultada del individuo y "me tocó de una forma como para hacer otra cosa".

"Una puede ir, y cualquier mujer puede ir al ginecólogo, va a decir 'chuta, el ginecólogo me tiene que revisar y ya, va a tener que hacerlo'. Pero después te das cuenta que te tocó demás, como que tuvo otra intención de tocarte. No de revisar lo que tenía que revisar", continuó.

Pero al rato después, "como que salí de la consulta y dije 'por qué fue así, por qué hizo esto, por qué me dijo sácate esta parte'".

Esta vez fue la primera vez que Faloon reveló detalles de este episodio, de acuerdo con su relato, "ni mi marido sabe. Nadie. Después del tiempo, igual me sigue dando vueltas. Porque una va a distintos ginecólogos, depende de qué lugar estás. Me seguía dando vueltas eso. Por qué me analizó de tal forma en que no debería haberlo hecho".

Luego concluyó con una reflexión: "una a veces es tan chora. Si me pasa esto, voy a hacer esto otro. Voy a reaccionar de alguna forma, que le voy a pegar. Pero al final, no te da el tiempo, no te da la personalidad para hacer algo. Como que quedas paralizada".