"Sí, me fue infiel. Sí, me quería morir": Faloon Larraguibel habla sobre Jean Paul Pineda

Faloon Larraguibel habló abiertamente y por primera vez sobre el doloroso episodio que vivió cuando su ahora esposo, el futbolista Jean Paul Pineda, fue sorprendido besando a otra mujer en el estacionamiento de una discoteca en Maipú.

En conversación con "Podemos Hablar", los invitados fueron consultado por quienes habían superado un gran dolor. En ese momento, Larraguibel fue clara: "la infidelidad, para mí ese fue un dolor muy grande".

"Todavía no era mi marido, pero ya teníamos hijos en común. Sí, me fue infiel. Sí, me quería morir", recalcó.

Y continuó: "fue una vez, creo yo. Claro, lo que me enteré. Salió en todos los medios y eso fue terrible para mí. La desconfianza, la decepción. A lo mejor preguntarte por qué te hacen ese tipo de cosas, si se supone que es la persona que tú amas y que le entregas todo. Fue un dolor muy, muy grande. Estuve con siquiatra y ayuda".

"Si te llena tanto una persona, si estás tan enamorada, una es capaz de perdonar ese tipo de cosas. Yo lo hice. Sí, con mucha ayuda. Me costó mucho, tenía ganas de agarrarlo y de matarlo. Me sentía vacía. Fue como que, yo le decía a él, me había destruido la vida, porque yo ya no sabía qué hacer. No podía pensar. Estaba vacía", añadió.

Larraguibel también comentó que era un episodio superado dentro de su historia amorosa. "Fue súper difícil y sí poh, se puede perdonar. Puedes volver a recuperar ese amor que piensas que se te va con ese tipo de cosas. Se puede volver a construir de nuevo".

Esto "con la ayuda de los profesionales y con la ayuda de él (Pineda). Él estuvo ahí todo el tiempo, si yo quería preguntarle 'por qué hiciste esto, cuándo, con quién', todas las cosas, todos los detalles me los dijo y aún así me contuvo. Así nos recuperamos los dos, luchamos los dos".

El remate vino cuando el resto de los presentes le preguntaron a Faloon si perdonaría otra infidelidad, ella dijo: "Yo creo que sí".

"Ojalá que no vea esta parte, porque sino el hue** se va a...", bromeó al final.