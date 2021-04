Faloon y su fuerte crítica contra Yamila Reyna: "Si les molesta tanto que hablen de sus relaciones, no expongan tanto su vida"

La actriz trasandina Yamila Reyna expresó su molestia contra el canal Zona de Estrellas luego de que los panelistas del espacio hablaran sobre su noviazgo con el arquero de Unión Española Diego Mono Sánchez y comentaran el estado civil de su pareja quien legalmente continua casado.

La comediante hizo sus descargos a través de Instagram en donde se refirió a lo señalado en el espacio de Zona Latina y específicamente al integrante del programa, Vasco Moulian, a quien ella consideraba un amigo.

En la publicación de Instagram, Reyna escribió: "Yo ocupo mi vida cosechando éxitos

mientras otros hablan de mi en un programucho que tiene menos rating que sus propias vidas. Pero los felicito! Porque hablar de mi es un muy buen tema de conversación!. Bonito día y emanen amor porque todo lo que desean siempre se devuelve!

Tras esto, la ex Yingo y miembro del espacio, Faloon Larraguibel, señaló según lo recopilado por Glamorama que: "Yo no entiendo para qué se enoja tanto, si no estamos diciendo mentiras. Es una mujer adulta y qué le importa que digan ‘a lo mejor tu pareja está casado’. Él es adulto, también tiene un pasado, tiene una historia y da igual, esa cuestión no debería molestar"

Luego agregó: “¿Por qué tanta molestia? Te creo si fuera mentir, pero es una cuestión que es verdad (...) Oye, no te preocupes por esas tonteras. Él puede divorciarse y puede casarse contigo. Y después puede volver a divorciarse, casarse nuevamente y es problema de él y es problema tuyo, da igual el resto. Nosotros estamos dando una información que es verdad".

Asimismo, enfatizó que "si les molesta tanto que hablen de sus relaciones, no expongan tanto su vida. No estén mostrando todo el tiempo lo que hacen y lo que no hacen. Eso es todo".

“Otra cosa que encontré súper grave es menospreciar un programa, porque ella vino aquí de invitada a promocionar su línea de ropa. Entonces morder la mano que te dio de comer, eso no se hace".

“Nosotros la invitamos en la mejor de las ondas. Yo no estaba ese día, pero sí me enteré que estuvo aquí. Y vino a mostrar su ropa, le dimos la pantalla. Y ella hablando mal del programa diciendo que es un ‘programucho’ y que ‘apenas tiene rating’. Bueno, por algo viniste, porque necesitabas la pantalla. Eso no se hace", le reclamó Larraguibel.

Faloon también señaló que ella paso por una situación similar. "A mí también me pasó. Mi actual esposo también estaba casado cuando lo conocí, pero estaba en trámites de divorcio. Yo estaba embarazada cuando él estaba casado con otra persona. Y da igual. ¿Me importa? Soy más joven que tú y me da lo mismo. Así es la cosa. Además que la Yamila ya es más adulta también… No vengas con estas cuestiones”.