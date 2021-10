El reconocido actor de teatro y televisión Peter Scolari, que saltó a la fama tras protagonizar junto a Tom Hanks la exitosa comedia televisiva de 1980 Bosom Buddies, murió esta mañana después de una batalla de dos años contra el cáncer. Tenía 66 años.

La carrera de Scolari se extendió por más de cuatro décadas en el mundo del espectáculo incluyó que incluyó destacados reconocimientos como tres nomunaciones al Emmy por su participación en la comedia Newhart que protagonizó Bob Newhart de 1984-90. El actor más recientemente participó en la serie Girls de HBO como el padre de Hanna Hubart, personaje de Lena Dunham en donde recibió su primer Emmy como actor invitado.

Su último trabajo en TV fue como el obispo Thomas Marx en el drama sobrenatural Evil de CBS.

Una lista parcial de otros créditos televisivos incluye The Good Fight, Murphy Brown, The West Wing, ER, Gotham, Law & Order: SVU, Ally McBeal, From The Earth To The Moon y Honey I Shrunk The Kids. En el cine el actor partipó en filmes como The Polar Express y un cameo como presentador de televisión en la comedia dramática de 1996 That Thing You D !, dirigida y protagonizada por su viejo amigo y coprotagonista Hanks.

Sobre las tablas Scolari también tuvo un destacado rol brillando en piezas como Hairspray, Wicked en 2016, Sly Fox (2004), Magic / Bird (2012) y, con su esposa Tracy Shayne, Bronx Bombers (2014) the Brodway.

Su última aparición teatral en Nueva York fue en la aclamada producción de 2018 el drama político The True, protagonizada por Edie Falco, Michael McKean, John Pankow y su esposa Shayne.