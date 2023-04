La MET gala, una de las noches más importantes del mundo de la moda, está muy cerca de comenzar su nueva edición, la cual contará con la presencia de grandes personalidades del mundo del entretenimiento.

Por lo mismo, muchos se preguntan si una de las familias más importantes del entretenimiento fue invitada al evento.

¿Estarán las Kardashians en la MET gala?

Hace alguna semana comenzaron a sonar los rumores de que las estrellas de telerrealidad habían sido excluidas del evento de alta costura.

Page Six afirmó durante marzo que las Kardashian no estaban dentro de la lista de invitados, a pesar de que toda la familia Kourtney, Khloé, Kim, Kylie, Kendall y Kris estuvieron presente en la MET gala 2022, en su primera aparición grupal en el evento. Poco después, revelaron que dos de ellas sí estarán presentes en el evento, sin embargo, en ese momento no estaba claro cuál de las famosas hermanas asistirá.

Ahora, la propia Kim confirmó a través de Instagram que es parte de la lista de invitados al publicar una serie de fotografías junto a Choupette, la gata del fallecido icono de la moda Karl Lagerfield, cuyo legado es el tema de la gala de este año.

¿Dónde ver la Alfombra Roja de la MET Gala 2021?

E! Entertainment brindará un acceso exclusivo en primera fila a toda la audiencia en Latinoamérica con una transmisión especial Live From E! Met Gala 2023 para que todos los amantes de la moda puedan ver la antesala al gran evento que se realizará este lunes 1 de mayo.

Revisa el horario por país a continuación

México: 16:00 pm.

Perú:17:00 pm.

Colombia: 17:00 pm.

Panamá: 17:00 pm.

Ecuador: 17:00 pm.

Venezuela: 18:00 pm.

Bolivia: 18:00 pm.

Paraguay: 18:00 pm.

Chile: 18:00 pm.

Argentina: 19:00 pm.

Uruguay: 19:00 pm.

Revisa el número del canal según tu cable operador