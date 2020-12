"El papito corazón no había pagado": Pamela Díaz revela incómodo momento que vivió

Como si la vida de Pamela Díaz no tuviese ya los suficientes condimentos, ahora reveló que vivió un incómodo momento debido a la educación de una de sus hijas, lo sucedido la molestó a tal punto que incluso confesó que "hay días que me gustaría levantarme y no pensar en los niños".

El asunto es que en medio de una nueva conversación con Begoña Basauri en su programa de Instagram "Socias", La Fiera contó que "el otro día me llamaron del colegio, que la niña no tenía la matrícula, el papito corazón no había pagado la matrícula, y yo pa’ variar no hago nada, se me olvida eso".

A raíz de esto, las autoridades del establecimiento educacional le advirtieron a la influencer que su retoño no podría continuar en su nómina; esto a menos que pagaran de una sola vez la deuda anual.

"Me llamaban, me llamaban, yo pensé que había pasado algo en el colegio, una se asusta si nunca te llaman, y era para pedirme la matrícula para la niña, porque hay muchos cupos que están a la espera y no había pagado en todo el año", advirtió Pamela.

Pamela Díaz había estado más en la palestra mediática por su felicidad en la relación que lleva con Jean Philippe Cretton, pero ahora tuvo este problema.

En medio de la sorpresa de Begoña con la revelación, Díaz añadió que "¿Podís creerlo? Tuve que pagar de un paraguazo todo el año".

El caso no sólo impactó a su interlocutora, sino que también a varios de sus seguidores que a ese momento estaban conectados a la transmisión.

"En tu caso tú te haces cargo sola Pamela, y eso es muy desgastante afectivamente, psicológicamente y económicamente", solidarizó Basauri.

Esta no es la primera vez que Pamela Díaz da cuenta de que los padres de sus hijos no la ayuda, anteriormente comentó a La Cuarta que "yo veo a mis hijos como cualquier otra mamá. Me cuesta a mí ganar mis lucas y son para mis tres hijos y no me ayudan mucho".

Revisa la conversación a continuación: