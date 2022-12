Top Gun regresó recientemente a la gran pantalla con una esperada y sorprendente secuela que alegró a los fans de la producción original estrenada hace más de 30 años y protagonizada por Tom Cruise. Ahora la esperada historia sobre los intrépidos aviadores acaba de llegar al streaming en dos conocidas plataformas de entretenimiento.

¿En qué streamings está disponible Top Gun: Maverick?

La producción se encuentra disponible en Star+ y en Paramount+. Revisa el tráiler a continuación.

¿De qué se trata Top Gun 2?

En la historia original Pete es un piloto de la Armada de los Estados Unidos, su padre, quien tuvo la misma profesión que él, participó en la Guerra de Vietnam falleciendo en misteriosas circunstancias. Este hecho hace que el joven busque la manera de desligarse de la mala fama que cayó sobre él debido a los errores de su progenitor.

En la nueva cinta, Pete "Maverick" Mitchell (Cruise) regresa para entrenar a los jóvenes graduados de Top Gun, incluido el difunto hijo de su mejor amigo Goose, Rooster (Miles Teller), para una misión especial.

Después de pasar años evitando los ascensos después de los eventos de Top Gun (1986), Maverick ahora debe enfrentar el pasado y un futuro incierto mientras tiene la tarea de entrenar a la próxima generación de pilotos de combate de élite para una misión suicida prácticamente imposible.

Personajes que no regresaron a la secuela

Meg Ryan, quien interpretó a Carole Bradshaw, la esposa del mejor amigo de Pete "Maverick" Mitchell, Goose, y Kelly McGillis, quien interpretó a Charlie, el interés amoroso del personaje de Tom Cruise en la primera cinta, en donde la icónica canción "Take my Breath Away" interpretada por Berlin, formó parte del soundtrack que retrata el amor entre la pareja.

El final de la primera película tiene a la pareja sellando su relación con un romántico beso, luego de que Charlie confiesa que se queda en Top Gun.

El hijo de Goose y Carole, Rooster (Miles Teller), aparece en la cinta, sin embargo, su madre solo está presente a través de un flashback.

McGillis por su parte no aparece en la historia, por lo que Pete tiene un nuevo interés amoroso interpretado por Jennifer Connelly.