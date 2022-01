Doctor Strange in the Multiverse of Madness terminó sus grabaciones: ¿Qué día se estrena?

Sin lugar a duda que el Universo Cinematográfico de Marvel tiene grandes sorpresas preparadas para este año, luego de un exitoso cierre de 2021 con el estreno de Spider-Man: No Way Home, que se ganó el corazón de los fanáticos.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, será la primera película de Marvel que debutará en la pantalla grande este 2022 y aparentemente algunos personajes de otras franquicias de la compañía liderada por Kevin Feige aparecerán en ella.

El tráiler de la cinta se dio a conocer en una de las escenas post-créditos de la última película de El Hombre Araña y adelantó algo importante: el Multiverso será el tema principal.

Pese a que la película había entrado, hace algunos meses, en un período de grabaciones adicionales, recientemente se dio a conocer que estas concluyeron de buena manera.

De hecho, Benedict Cumberbatch, el actor que da vida al personaje confirmó esta información mientras hablaba sobre su nominación a los SAG Awards por la película El Poder del Perro.

“Me encantó la reacción de los fans al teaser tráiler que apareció en el final de Spider-Man. La reacción por el film es genial. Quiero decir, ha sido un gran momento, para ser honesto”.

¿Cuándo se estrena en cines?

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará en cines el próximo 6 de mayo de 2022.