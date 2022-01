Este viernes 14 de enero, Disney Plus dio a conocer cuáles serán sus planes para el Día de la Tierra del presente año, ante la Asociación de Críticos de Televisión como una manera de crear un cambio para mejorar e inspirar a otros.

De acuerdo a lo manifestado por el servicio de streaming serán tres las películas y especiales que se estrenarán de manera exclusiva el próximo 22 de abril de 2022.

¿Qué estrenos tiene contemplado Disney Plus para el Día de la Tierra?

Se trata de Polar Bear, la próxima película de vida silvestre de Disneynature; Explorer: The Last Tepui, la última entrega de la larga serie Explorer de National Geographic; y The Biggest Little Farm: The Return, una actualización especial basada en el documental de 2018 sobre la creación de Apricot Lane Farms.

En el caso de la primera, esta contará la historia de una nueva madre cuyos recuerdos de su propia juventud la preparan para navegar la maternidad en el mundo cada vez más desafiante que enfrentan los osos polares hoy.

Por su parte, Explorer, sigue al escalador Alex Honnold (Free Solo) y un equipo de escalada de clase mundial liderado por National Geographic Explorer y el escalador Mark Synnott en una misión en lo profundo de la selva amazónica, mientras intentan un primer ascenso: un acantilado escarpado de 1000 pies. Su objetivo es llevar al legendario biólogo y explorador de National Geographic Bruce Means a la cima de una enorme "isla en el cielo" conocida como tepui.

Por último, he Biggest Little Farm: The Return, estará basado en el documental premiado en 2018 que cuenta la historia de John y Molly Chester, quienes abandonan su vida urbana en Los Ángeles para vivir en una granja estéril y cultivar comida en armonía con la naturaleza en Ventura.