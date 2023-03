La plataforma Netflix lo volvió a hacer, puesto que, uno de sus recientes estrenos, se ha convertido en la película más visualizada actualmente en Chile. Se trata de “Emergencia en el Aire”, una producción de Corea del Sur, la cual ha logrado cautivar a los suscriptores del sitio por su catastrófica historia. Revisa más detalles del film, en el siguiente título.

¿Cuál es la sinopsis oficial de “Emergencia en el Aire”?

La descripción oficial del sitio señala lo siguiente.

"Cuando un hombre libera un virus maligno en un vuelo con destino a Hawái, el resto de los pasajeros se ven obligados a enfrentar un dilema de vida o muerte".

“El vuelo KI501 sale del aeropuerto de Incheon hacia Hawái. El miedo y el caos se extienden rápidamente, no solo dentro del avión, sino también en tierra. Al escuchar esta noticia, el Ministro de Transporte, Sook-hee, establece un grupo de trabajo contra el terrorismo y convoca una reunión de emergencia para encontrar una manera de aterrizar el avión”, agrega la sinopsis.

La cinta es una película llena de suspenso y acción que se conviritó en un fenómeno en el país. Además, cabe señalar que, el largometraje fue parte de la selección oficial en competencia del prestigioso festival de cine Cannes en 2022.

"Emergencia en el Aire" : una creación surreal para su director

Según el reporte de Bio Bio, el director del film, Han Jae-rim, señaló detalles del proceso de realización de "Emergencia en el Aire".

“Escribí este guion, completé el casting y me preparé para empezar a filmar en un mundo en el que aún no existía el covid-19”, confesó el director Han Jae-rim (“Rules of dating”, The show must go on”, “The face reader”, “The King”).

“No pude evitar sorprenderme al ver que los eventos que había imaginado en mi mente se hacían realidad. Los desastres siempre ocurren cuando menos los esperamos. Los que vivimos en esta era ya estamos acostumbrados a la forma en que las personas pierden fuerzas fácilmente y se vuelven egocéntricas en medio de un desastre o una crisis”, dijo.

“Pero a pesar de la agitación que enfrenta la humanidad durante esta pandemia, la situación está mejorando lentamente. Espero que esta película pueda brindar un poco de consuelo y esperanza a quienes sufrieron en esta tragedia, a quienes lucharon valientemente contra ella y a todos los que en este momento estamos agotados de lidiar con la pandemia”, concluyó el director, quien se demoró seis meses en la etapa de preproducción, ajustando detalles del diseño de producción, iluminación, los efectos visuales y la continuidad de la historia.

¿Cuál es el reparto oficial de "Emergencia en el Aire"?

Respecto al reparto, cabe señalar que, el elenco de la cinta es algo que también resalta en esta producción cinematográfica, ya que se presentan los intérpretes de Parásitos: Song Kang-ho, y "El Juego del Calamar" con Park Hae-joon.

El elenco es completado por: Lee Byung-hun, Jeon Do-yeon, Kim Nam-gil, Yim Si-wan, Kim So-jin.