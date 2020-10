“Friend de Semana”: Danna Paola, Luísa Sonza y Aitana lanzan nuevo hit

Este 29 de octubre, “Friend de la Semana”, canción que fusiona tres culturas, vio la luz. Danna Paola, Luisa Sonza y Aitana sorprenden a los fans con un nuevo éxito, que sin duda alguna pondrá a todos a bailar y disfrutar al ritmo de la música.

“Friend de Semana” será el nuevo himno internacional que sin duda alguna marcará la carrera musical de cada artista. A pocas horas del lanzamiento del video oficial, el clip acumula más de 1 millón 200 mil reproducciones, ingresando en el Top 10 de tendencias de video a nivel global en YouTube.

Danna Paola, una de las estrellas más exitosas de la industria mexicana habla de esta especial unión. “Este especial año de pandemia me ha reconectado con la música y con mi trabajo, he logrado grandes cosas, pero sobre todo me ha enseñado a disfrutar de las personas, por eso esta unión es maravillosa para mí”.

El video grabado en México y España, presenta a las 3 artistas interpretando diferentes personajes que han causado furor en los fans alrededor del mundo. Una escuela, una directora, un salón de química, clase de deportes y más elementos, han hecho de este video una tendencia viral que los fans han querido compartir a través de redes sociales.

“¡Es increíble estar nesta canción con Danna y Aitana! ¡Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de trabajar junto a dos mujeres tan talentosas y empoderadas! La música y el video son realmente hermosos, esperamos que lo disfruten mucho!”, expresó Luísa Sonza.

“Ha sido muy emocionante trabajar con dos estrellas internacionales del nivel de Danna y Luisa desde España, muy feliz por compartir esta canción con Danna y deseando estar juntas las tres cuando tengamos la oportunidad de viajar y disfrutar en cada uno de los países con esta canción”, comentó Aitana.