Netflix presenta un adelanto de su adaptación animé del videojuego DOTA2

Netflix está apostando con todo en materia de anime, a principios de marzo estrenará "Pacific Rim: The Black" y luego la segunda temporada de "B: The Beginning", en tanto que para fines del mismo mes debutará en la plataforma la adaptación del popular videojuego online DOTA2.

La serie, bautizada como "DOTA: Dragon's Blood", contará la historia de Davion, un reconocido caballero caza dragones determinado a erradicar a la plaga de la faz de la Tierra.

Tras el encuentro con un anciano y poderosos eldwurm, además de la reunión fortuita con la Princesa Mirana en medio de su propia misión secreta, Davion se ve involucrado en eventos más gigantescos de lo que pudo haber imaginado.

Ashley Edward Miller, reconocida por su trabajo en "X-Men: First Class", "Thor" y "Black Sails", cumplirá las labores de showrunner, mientras que el Studio MIR será el responsable de la animación, tras sus labores en la creación de series como "The Legend of Korra" y "Voltron: Legendary Defender".

"DOTA: Dragon's Blood" debutará en Netflix el próximo 25 de marzo.