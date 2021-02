Netflix estrena trailer del documental sobre el trágico rapero Biggie

"Biggie: I Got a Story to Tell" es el nombre de la serie que retratará la historia y vida de Christopher George Latore Wallace, más conocido como The Notorious B.I.G. o Biggie, uno de los raperos más influyentes en la historia del género estadounidense. Netflix acaba de revelar el trailer de la producción y ya mantiene atentos a los seguidores de la música negra.

La producción es reconocida como el retrato definitivo de la icónica figura de la música, gracias al acceso sin precedentes que concedieron los administradores del legado del músico.

De ahí que se proponga como un emocionante y personal viaje a través de la gente, los lugares y eventos que crearon al mayor artista del hip hop de todos los tiempos.

En la película se repasará su recorrido desde un material de sus inicios recientemente descubierto, el tras bambalinas en las creación de sus clásicos directamente desde los estudios, hasta darle vida a las canciones sobre el escenario.

Además, contiene entrevistas con los miembros de su círculo cercano en quien más confiaba, para destapar anécdotas nunca antes expuestas de manera pública.

De acuerdo con su madre Voletta Wallace, "este será el primer documental en enfocarse en las experiencias de vida de mi hijo, más que en las circunstancias de su muerte".

"Es la celebración de quien fue y de dónde provenía. Así es como le habría gustado ser recordado", puntualizó.

The Notorious B.I.G. encontró su fatídica muerte el 9 de marzo de 1997, asesinado por un desconocido en medio de un tiroteo en Los Ángeles.

Revisa el trailer de "Biggie: I Got a Story to Tell", que debutará en Netflix el 1 de marzo: