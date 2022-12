Creed III es la nueva película spin-off de la popular saga de Rocky tras Creed: La leyenda de Rocky y Creed II, con Michael B. Jordan (Cuestión de justicia, Sin remordimientos, Black Panther). Muchos seguidores han estado esperando este estreno que está cada vez más cerca de llegar. Por ese mismo lado, se han revelado nuevas imágenes que dejaron boca abiertos a sus fanáticos.

¿Cuáles son las nuevas imágenes de Creed III?

A continuación, damos a conocer las imágenes entregadas por Warner Bross.

¿Cuándo es el estreno de Creed III?

La cinta tendrá su estreno en la pantalla grande el día 3 de marzo de 2023.

Un desafío para Michael Jordan

Tras protagonizar ambas cintar anteriores de Creed, Michael B. Jordan lleva un peso extra sobre sus hombros en esta tercera parte: está haciendo su debut como director aquí. Menos mal que ha tenido un apoyo poderoso en su rincón a lo largo de su carrera.

Al asumir una tan importante como dirigir una producción, no es para nada extraño que Jordan describa la cinta como, "lo más desafiante que he hecho en mi carrera, por mucho". Como él dice, "Ya sea trabajando con todos los departamentos para asegurarme de que tengan lo que necesitan para hacer su trabajo, mantenerse en forma, desarrollar la historia o tener mi propio proceso como actor con Adonis. Me estaba esforzando a nuevos límites cada día", indicó el actor a Total Film.

Por ese mismo lado, Jordan comentó el agradecimiento por trabajar en la cinta."He tenido la suerte de trabajar y aprender de directores increíbles a lo largo de los años, como Ryan [Coogler: Creed, Fruitvale Station , Black Panther ] y Steven [Caple Jr.: Creed 2], quienes me brindaron mucha orientación y tutoría de cara a este proceso".

Agrega, “Ryan fue una de las primeras personas que realmente consolidó la dirección como una aspiración para mí. Recuerdo que dijo en el primer Credo: 'Nunca es el momento adecuado. Solo tienes que saltar al fondo e ir a por ello'. También recibí un montón de tutoría de Denzel Washington... No hay mucha gente que se haya dirigido a sí misma".

Un estreno que está muy cerca de llegar y que dará mucho que hablar en esta época de verano y vacaciones.