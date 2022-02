Doctor Strange 2 | ¿Cuándo se estrena Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, es la próxima película del UCM que llegará a los cines en mayo de este año, donde se pretenderá abrir el multiverso de Marvel de forma definitiva tras los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home.

Y para los fanáticos ya está disponible la sinopsis donde “En Doctor Strange en el Multiverso de la Locura de Marvel Studios, el UCM desbloquea el Multiverso y empuja sus límites más allá que nunca. Viaja a lo desconocido con Doctor Strange, quien, con la ayuda de aliados místicos tanto antiguos como nuevos, atraviesa alucinantes y peligrosas realidades alternativas del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario”, por ahora el villano de la historia sigue en el anonimato.

En los avances aparecen personajes como Gargantos o una versión oscura de Doctor Strange (seguramente, el que vimos en la serie What If...?), tendremos que esperar a nuevos avances o al estreno del filme para despejar todas las dudas sobre quién será el verdadero villano de esta historia multiversal.

El elenco estará compuesto por Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg y Rachel McAdams. La película está dirigida por Sam Raimi y Kevin Feige es el productor. Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll y Jamie Christopher son los productores ejecutivos. El guion está escrito por Michael Waldron.

¿Cuándo se estrena la película “Doctor Strange 2” ?

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura se estrenará en los cines el 6 de mayo de 2022.