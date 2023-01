The Boys acaba de estrenar un primer teaser de su esperada cuarta temporada, la cual entrega los primeros detalles de lo que veremos en los nuevos capítulos de la exitosa serie de Prime Video, la cual sufrirá importantes cambios en su elenco tras la salida de Dominique Elligott

Revisa el avance de The Boys 4 a continuación

En un video en donde aparece Ashley Barrett, la CEO de Vought International, entregando una actualización sobre la empresa, se revela que han sufrido un importante crecimiento y que la organización se encuentra en uno de sus mejores momentos.

"A pesar de múltiples rumores, Vought y nuestros héroes jamás han sido más fuerte. Hemos visto el crecimiento de dos dígitos en pharma, lucha contra el crimen y en suscripciones de Vought+".

Asimismo, recalca que "el proyecto de reconstrucción de Vought se mantiene adelantando a su horario y bajo el presupuesto" y además miente sobre la ubicación de Black Noir, quien fue asesinado por Homelander en el final de la tercera temporada, Ashley le señala al público que el héroe está "dirigiendo una misión crítica en el exterior".

Homelander es de nuevo el héroe de América y Starlight es la enemiga del mundo

El final de la tercera temporada mostró cómo el público se enteraba de la verdadera personalidad de Homelander (Anthony Starr), el rubio psicópata se enfrentó a Soldier Boy, Billy Butcher y Queen Maeve luego de que el mundo viera su verdadero ser, sin embargo, como siempre, Vought dio vuelta la historia para proteger a su "héroe" más preciado.

"La aprobación de Homelander continúa subiendo, lo que prueba que América se da cuenta de las acusaciones sin base, logramos más en meses de lo que mi predecesor logró en años", señaló Ashley.

Pero eso no es todo, porque al levantar la imagen de Homelander, cayó la de Starlight, la ex heroína favorita de américa, quien ya no es parte de Los Seven, por lo que debe ser reemplazada, al igual que Queen Maeve, quien creen muerta, pero la CEO de Vought oculta la verdad para proteger a la exlíder de la organización.

"Todavía queda trabajo por hacer, como seleccionar nuevos miembros para los 7, como reemplazar a héroes caídos como Queen Maeve y traidores como Starlight", expresó.

"Es un nuevo día para Vought, hoy día los héroes, mañana el futuro", cerró uno de los personajes más complicados de la historia de Prime Video.

¿Quiénes son los nuevos personajes?

Las dos primeras superheroínas confirmadas son Sister Sage (interpretada por Susan Heyward) y Firecracker (Valorie Curry).

¿Cuándo se estrena?

La producción aún no tiene fecha de estreno, pero al igual que su predecesora, se espera que llegue durante el primer semestre del 2023.