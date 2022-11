¡García! es la serie original de HBO Max que por estos días está llegando a su fin, con la historia de un súper espía de hace 60 años que aparece fuera de su tiempo para su sorpresa y para quienes terminan rodeándolo.

Con un recorrido de seis episodios, la producción combina acción, drama, intriga política y humor, en una mezcla que ahora tiene su gran remate disponible en la plataforma de streaming.

En la España actual, Antonia (Veki Velilla), una periodista de investigación, se ve envuelta en una conspiración para acabar con la democracia. Es así como la reportera da con la existencia de un superagente criogenizado, García (Francisco Ortiz), creado en un laboratorio en los años 50 por los servicios secretos del general Franco.

Es un soldado perfecto que se encontrará al despertar con un mundo muy distinto al que recuerda. Unidos por el azar se verán obligados a intentar parar la recién descubierta conjura política que amenaza con acabar con la democracia en favor de una nueva y brutal dictadura.

¡García! | ¿Cómo se creó el final de la serie? ¿Qué sensaciones le deja a sus creadores?

En RedCarpet de RedGol conversamos con Carlos de Pando y Sara Antuña, en la víspera del estreno del season finale de ¡García!, momento en el que confesaron las sensaciones que les deja llegar a este final.

Consultado por cómo se plantearon concluir la temporada luego del alto punto cúlmine en que la serie se quedó la semana pasada, De Pando expuso que "las series viven mucho de los cliffhangers en los episodios, al final tienes que dejar un gancho para que la gente quiera ver el siguiente. Que si lo has hecho bien lo verán igual, pero ese cliffhanger es un peaje a pagar que siempre nos toca y el cómic no lo necesita tanto".

"Para nosotros ese final del capítulo 5 era voluntariamente un cliffhanger buscado para llegar al capítulo 6 de la manera más potente posible. Pero también, el capítulo 5 nos planteaba una situación que nos apetecía contar, que es: ¿Y si García no gana? [Lo contrario a] las historias que estamos acostumbrados a contar siempre, en las que el héroe vence siempre pasando unas mínimas penurias, estas cosas que siempre ocurren en las pelis de Marvel, que al final el Capitán América se ha pegado con todo el mundo, los ha destrozado a todos y tiene una hereditario aquí (se toca la mejilla) y un moretón en el ojo".

"No, no, no. Vamos a hacer esto de verdad. Vamos a hablar de la posibilidad de que a García no le salga bien, de que Don Jaime gane, de que de pronto España vuelva a esos tiempos oscuros. No sé si pasará, pero sí que queríamos un poco jugar con eso y ver a dónde nos llevaba", complementó.

Además, "en el cómic, lo que buscan lo encuentran de otra manera, y aquí, al cambiar al lenguaje audiovisual, sí que teníamos que jugar con las cosas al misterio, al suspenso, al ganas de ver, al enganchar un poquito más".

Como todas las producciones audiovisuales actuales, ¡García! ha sido blanco tanto de alabanzas como de cuestionamientos, por eso Antuña se volcó a examinar el sentir con que llegan a entregar al mundo el episodio definitivo del ciclo.

"La sensación es que después de todo este tiempo, porque desde que arrancamos con la lectura inicial de ¡García! hasta ahora, han pasado siete años. En sólo seis semanas se acabó. Así que un poco de nervios porque llega el final, es muy potente y tengo muchas ganas de verlo y que lo vea la gente", dijo la creadora.

"Pero, por otro lado, se acabó y no quiero que se acabe", lamenta Sara.

Antuña analizó también cómo tuvieron que abordar las transformaciones de España, por cómo García opera en dos épocas diferentes, en la dictadura franquista y en la democracia de la actualidad.

"La realidad política y social española ha ido cambiando, pero no lo ha hecho a otro ritmo que la europea. El avance de la ultra derecha es común para muchos países. Y la sensación de que hay un cierto retroceso en valores y derechos que ya estaban conquistados, ¿no? Roe vs. Wade desde el 73. Quién nos iba a decir que estos años iban a pasar hasta el 2022 e íbamos a ver dan todo para atrás", postuló la guionista.

Y añadió que "el contraste más llamativo entre las dos épocas, es la sensación de libertad que se respira en España. Que luego puede ser una realidad ficticia, porque como dice García hay cloacas del Estado, poderes que operan por debajo, los poderosos siguen siendo los poderosos, las víctimas siguen siendo las víctimas, y los verdugos siguen siendo los verdugos".

¡García! Tiene sus seis episodios disponibles en HBO Max.