Tras meses de espera, finalmente llegará a la pantalla el especial de Podemos Hablar de Primer Plano, en donde los ex integrantes del extinto programa de farándula estarán presentes para recordar los mejores momentos del espacio.

Jordi Castell, Pamela Díaz, Francisca García-Huidobro, Juan Pablo Queraltó y Carola Julio, estuvieron presentes en el programa que conduce Julián Elfenbein, quien también fue parte del espacio farandulero.

Los invitados, tras como se ve en el adelanto recordaron los momentos más memorables del icónico espacio televisivo, que dominó la pantalla cuando la farándula estaba en su momento más potente, como también se refirieron a una de las polémicas más comentadas del espectáculo y que los tuvo como protagonistas: El video viral sobre Carola Julio.

Previamente, Pamela Díaz entregó detalles de la reunión en el programa Me Late, en donde señaló: "No puedo decir que lo pasé muy muy muy bien (...) es que siento que el programa fue un poco agresor". Añadiendo que "Julián estaba en una parada casi como que hubiese hecho farándula, como que quería hacerle el divertido y no le funcionó".

¿Cuándo se estrena el capítulo especial de Primer Plano en Podemos Hablar?

El programa que reúne los ex integrantes de Primer Plano se estrena este domingo 26 de diciembre a las 22.30 horas en Chilevision.