¿Cuándo se estrena? Revelan retraso en House of the Dragon y su segunda temporada

Es indudable de que la producción House of the Dragon causó gran sensación, logrando ser un éxito total en la plataforma streaming de HBO Max. De hecho, fue tanta su popularidad que es el segundo lanzamiento más exitoso después de la adaptación cinematográfica del emblemático video juego The Last Of Us. Cuando se anunció que habría una segunda entrega muchos de sus fans estaban emocionados por la noticia y, sobre todo, por su la fecha de su lanzamiento, sin embargo, la producción dio a conocer un retraso en su estreno.

¿Cuándo se estrena? Informan retraso en estreno de House of the Dragon

Según se había informado anteriormente, el rodaje comenzaría el 6 de marzo, pero ahora, el medio Midgard Times, señaló que iniciaría el 17 de abril de 2023. Finalmente, su rodaje completo tardaría unos nueve meses en concluir. Lo que significaría que, si no sucede ningún imprevisto, a fines de año estarían listas las filmaciones.

No obstante, se supone que, en esta nueva temporada de la serie, podremos ver el inicio de la sangrienta Danza de los Dragones. Lo que finalmente significaría más trabajo de postproducción.

¿Cuál es el reparto que regresa en la segunda temporada de House of the Dragon?

El reparto que regresa a la segunda entrega de la serie es integrado por: Emma D'Arcy como la reina Rhaenyra Targaryen, Matt Smith como el príncipe Daemon Targaryen, Olivia Cooke como la reina Alicent Hightower, Fabien Frankel como Ser Criston Cole, Rhys Ifans como Ser Otto Hightower, Harry Collett como el príncipe Jacaerys. "Jace" Velaryon, Tom Glynn-Carney como el Príncipe/Rey Aegon II Targaryen, Phia Saban como la Princesa/Reina Helaena Targaryen, Eve Best como la Princesa Rhaenys Targaryen, Ewan Mitchell como el Príncipe Aemond Targaryen y Phoebe Campbell como Lady Rhaena Targaryen.

¿Quiénes serán los nuevos integrantes del elenco de House of the Dragon 2?

Los nuevos integrantes del reparto, regulares y recurrentes, se darán a conocer tan pronto como nos acerquemos a la fecha de filmación y también durante la producción.