Un mes cargado del contenido que esperan los fanáticos del cine y series es lo que ofrece HBO Max en el mes de noviembre. Unas de las producciones más esperadas es el largometraje protagonizado por Harry Styles y Florence Pugh llamado "Don´t worry, Darling!. Un film que trata sobre la curiosidad de una esposa de los años 50 que comienza a preocuparse por los misteriosos secretos que oculta la empresa de su marido.

Sin más preambúlo te dejamos la nueva cartelera.

¿Cuáles son los nuevos estrenos de HBO Max en noviembre?

Si estas novedades no son suficientes. Te mostramos Top 3 de Red Gol sobre los mejores series que ha estrenado la plataforma en 2022 (y las mejores de su historia). Así mismo repasar las mejores películas y otros géneros en la plataforma HBO, como también grandes comedias.

Series estrenos

Tercer lugar:

Los días eran así

Segundo lugar:

The Big Brunch

Prime lugar:

Deceit 1 temporada

Cine estrenos

Tercer lugar:

Pantano Azul

Segundo lugar:

Doctor Sueño

Prime lugar:

Don´t worry Darling!

Estelares

Tercer lugar:

Love, Lizzo

Segundo lugar:

Naruto temporada 4

Prime lugar:

Rick and Morty temporada 6 (nuevos capítulos)

Documentales

Tercer lugar:

Tina

Segundo lugar:

Shaq

Primer lugar:

Convención de Santa Claus.

Otro de los estrenos que ha dejado con boca abierta a los fanáticos del servicio streaming es la franquicia completa de Volver al Fúturo. Simplemente unas de las producciones más queridas por la generación de los 80 que de seguro estará más que complacida en volver a ver uno de los clásicos de la historia del cine.

¡Entre mucho más!. Lo nuevo de HBO Max está para cautivar a cualquier amante del séptimo arte. No te pierdas los estrenos que tiene la plataforma, si aún no tienes cuenta y no sabes como suscribirte pincha aquí.